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المشيشي يجتمع باطارات وزارة الصحة

Publié le Mardi 20 Juillet 2021 - 22:01قراءة: 0 د, 23 ث
اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء الثلاثاء 20 جويلية باطارات وزارة الصحة ساعات بعد قراره إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة

و أقر رئيس الحكومة خلال إشرافه على إجتماع بإطارات وزارة الصحة بوجود وضعية معينة على مستوى قيادة وزارة الصحة لا تتماشى والتعليمات التي أسداها لقيادي الوزارة.


وأفاد رئيس الحكومة انه ومنذ فترة طالب بتخصيص مراكز الصحة الأساسية للتلقيح ضد كورونا لكن ذلك لم ينفذ، وفق تعبيره... فيديو





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