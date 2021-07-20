المشيشي يجتمع باطارات وزارة الصحة

اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء الثلاثاء 20 جويلية باطارات وزارة الصحة ساعات بعد قراره إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحةو أقر رئيس الحكومة خلال إشرافه على إجتماع بإطارات وزارة الصحة بوجود وضعية معينة على مستوى قيادة وزارة الصحة لا تتماشى والتعليمات التي أسداها لقيادي الوزارة.وأفاد رئيس الحكومة انه ومنذ فترة طالب بتخصيص مراكز الصحة الأساسية للتلقيح ضد كورونا لكن ذلك لم ينفذ، وفق تعبيره... فيديو