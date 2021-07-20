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بن سليمان تزور سجن النساء بمنوبة ومركز إصلاح الأطفال بالمروج

Publié le Mardi 20 Juillet 2021 - 11:39 قراءة: 0 د, 29 ث
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أدّت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان على التوالي زيارة إلى كل من سجن النساء بمنوبة و مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج، أين شاركت إطارات وأعوان المؤسستين السجنية والإصلاحية والمودعين والمودعات فرحة العيد وهنّأتهم بهذه المناسبة، داعية الأعوان والإطارات إلى مواصلة بذل جهود اليقظة والتفاني في أداء واجبهم في الحفاظ على الأمن.

كما حضرت وزيرة العدل أجواء العيد و شاركت الأعوان والمودعين فرحة الاحتفال بعيد الأضحى و تحادثت مع عدد من المساجين بخصوص ظروف الإيداع.


وجرت الزيارة بحضور كل من والي منوبة و والي بنعروس و رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

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