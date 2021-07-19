بعد استدعائه للتحقيق، أسامة الملولي يعلن الاعتزال وعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو

أعلن الإثنين 19 جويلية، السبّاح الأولمبي أسامة الملولي وضع حد لمسيرته الرياضية والاعتزال.ويأتي اعلان الملولي قراره الاعتزال أياما قليلة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو وتزامنا مع استدعائه لدى الفرقة الاقتصادية بالقرجاني بتهمة استيلائه على أموال عمومية.وقال الملولي في توينة بصفحته على موقع الفايسبوك إنه بعد شهر من المعاناة فقد الأمل في حصول مصالحة أو ربح قضيته المنشورة ضدّ الجامعة التونسية للسباحة ولذلك قرّر الاعتزال وعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو.