الجامعة تكشف عن جملة من التمويلات من الفيفا تهدف الى دعم كرة القدم التونسية وتطوير البنية التحتية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69451484d49d05.53130177_opengifqjlkhm.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّه تم بتاريخ 16 ديسمبر 2025 المصادقة على تمويل بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي لإنجاز مشروع موحّد يضم ملعبًا ذا عشب هجين وآخر بعشب اصطناعي مخصّصين للمنتخبات الوطنية، إلى جانب تمويل بقيمة 500,000 دولار أمريكي لتجهيزات مركز الطب الرياضي التابع للجامعة، وذلك في إطار جملة من التمويلات التي تلقتها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتهدف إلى دعم كرة القدم التونسية وتطوير البنية التحتية.



وأوضحت الجامعة، في بلاغ نشرته اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، أنّه منذ تولّي المكتب الجامعي الجديد مهامه يوم 25 جانفي 2025، تم العمل بالتنسيق مع الفيفا ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى تطوير كرة القدم التونسية على أسس مستدامة وقابلة للتنفيذ، مع الالتزام التام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية.









وأضاف نص البلاغ أنّ هذا التوجّه مكّن الجامعة من حلحلة عدد من المشاريع المعطّلة وإعادة تفعيلها، عقب استكمال الإجراءات الإدارية والمالية الضرورية، إلى جانب تأمين تمويلات جديدة لمشاريع استراتيجية.



واستعرضت الجامعة حصولها على جملة من المصادقات والتمويلات، مشيرة إلى أنّه تم بتاريخ 12 ماي 2025 المصادقة على منحة بقيمة 568,576 دولارًا أمريكيًا لدعم المنتخبات الوطنية بمختلف أصنافها، إضافة إلى تمويل بقيمة 500,000 دولار أمريكي مخصّص لاستكمال مشروع النزل الخاص بالجامعة.



كما تم بتاريخ 12 نوفمبر 2025 المصادقة على تمويل بقيمة 1,500,000 دولار أمريكي لتعميم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال الموسم الرياضي الحالي، وربطها بمنظومة بث تلفزي شامل وعالي الجودة لكامل مباريات البطولة، إضافة إلى الأدوار المتقدمة من كأس تونس ومباراة السوبر التونسي.



وأضاف نص البلاغ أنّ الجامعة شرعت في الإعداد لانطلاق الدورة الرباعية الجديدة لبرنامج الفيفا، وذلك عقب اختتام نهائيات كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المكسيك 2026، مؤكدة أنّها ستعمل خلال هذه الدورة على إرساء منظومة حديثة تعتمد على التحوّل الرقمي الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز آليات الحوكمة داخل الجامعة.



وخلصت الجامعة إلى استمرارها في التنسيق والتشاور مع سلطة الإشراف والاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص مشروع استراتيجي هام من شأنه تعزيز تنافسية كرة القدم التونسية على المستويين القاري والدولي.



وختمت بتجديد التزامها بمواصلة العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرة إلى أنّه تم تبعًا لذلك التعاقد مع مكتب مراقبة مالية مقترح من طرف الفيفا، في إطار من الشفافية وحسن استغلال الموارد، وهو ما لقي استحسانًا وتنويهًا من قبل لجنة الحوكمة المالية التابعة للفيفا، حسب ما أورده نص البلاغ. وأضاف نص البلاغ أنّ هذا التوجّه مكّن الجامعة منوإعادة تفعيلها، عقب استكمال، إلى جانبلمشاريع استراتيجية.واستعرضت الجامعة حصولها على، مشيرة إلى أنّه تم بتاريخالمصادقة علىلدعم، إضافة إلىمخصّص لاستكمالكما تم بتاريخالمصادقة علىلتعميمخلال، وربطها بمنظومةلكامل مباريات البطولة، إضافة إلىوأضاف نص البلاغ أنّ الجامعة شرعت في الإعداد لانطلاق، وذلك عقب اختتام، مؤكدة أنّها ستعمل خلال هذه الدورة علىتعتمد على، وتطوير، وتعزيزداخل الجامعة.وخلصت الجامعة إلى استمرارها فيمعبخصوصمن شأنه تعزيزعلى المستويينوختمت بتجديد التزامها بمواصلةمع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرة إلى أنّه تم تبعًا لذلكمقترح من طرف الفيفا، في إطار من، وهو ما لقيمن قبل، حسب ما أورده نص البلاغ.