الاعلامي زياد الهاني يشرع في نشر ردود القاضي بشير العكرمي على اتهامات المتفقد العام بوزراة العدل

شرع بداية من الجمعة 16 جويلية، الاعلامي زياد الهاني في نشر ردود القاضي بشير العكرمي على الاتهامات التي وجهت له والتي تضمنها تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل.وأوضح الهاني ان الهدف من نشر الردود هو استجلاء الحقيقة خاصة وأنه يتم فقط ترويج رواية واحدة حوّل التهم الموجهة اليه الي حقيقة ثابتة عند عديد المتابعين.وتضمنت أول الوثائق التي نشرها الهاني ردود بشير العكرمي حول اتهامه بتهديد أعضاء من مجلس القضاء العدلي وتهديد أحد قضاة التحقيق.وبينت الردود ان التهمة الاولى يقف وراءها رئيس محكمة التعقيب طيب راشد المتهم بالفساد وأن رئيسة مجلس القضاء العدلي نفت تهديدها او اعضاء المجلس من طرف العكرمي.كما اظهرت الردود ان قاضى التحقيق الذي جاء في التقرير ان العكرمي قام بتهديده نفى حصول اي ضغط عليه من العكرمي خلافا لما دونه المتفقد العام بالتقرير.ونبّه الهاني الي ان المتفقد العام بوزارة العدل كان عضوا بديوان وزير العدل في عهد بن علي بشير التكاري مشيرا الي أنه سيعود لاحقا لمزيد الحديث عن هذا التفصيل.وكان مجلس القضاء العدلي، قرر يوم الثلاثاء، إيقاف القاضي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، عن العمل.وجاء في بلاغ مقتضب، أن مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب، اليوم الثلاثاء، "قرر إيقاف العكرمي عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه، وإحالة ملفه فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات".وأضاف المجلس أن "الإحالة إلى النيابة العمومية تمت عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء".وتنص الفقرة المذكورة على مايلي: "وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه، ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات".ومجلس القضاء العدلي، هو أحد الاقضية المكونة للمجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية مكونة من 45 عضوا يمثلون مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي. وتنظم الفصول من 58 إلى 67 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، مسألة تأديب القضاة.وكان مجلس القضاء العدلي، قال في بلاغ له يوم 2 جويلية الحالي إنه تقرر إرجاء البت في الملف التأديبي للقاضي البشير العكرمي، وتأخيره لجلسة يوم 12 جويلية الجاري، وذلك إثر عقد جلسة بخصوص هذا الملف.وكان مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي قرر يوم 25 جوان الماضي، تأخير النظر في ملفين تأديبيين متعلقين بقاضيين اثنين، هما البشير العكرمي والطيب راشد، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ليومي 1 و16 جويلية 2021.وفي 9 مارس الماضي، قرر مجلس القضاء العدلي إثر جلسة له، اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة، من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي.يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد، الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالفساد المالي.وسبق للمجلس الأعلى للقضاء أن قرر مطلع ديسمبر 2020 تجميد عضوية الطيب راشد بالمجلس المذكور (عضوية بالصفة)، كما قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.