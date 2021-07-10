رئيس الحكومة الليبية : قرار غلق الحدود مع تونس وقائي وصحي وسيرفع في القريب العادل

أجرى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء امس الجمعة 09 جويلية 2021، اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.ونوّه هشام مشيشي برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا معربا عن أمله في ان تتطور هذه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الاخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.كما نوّه هشام مشيشي بتواتر الزيارات بين وفدي البلدين خاصة بعد الزيارة الناجحة الى ليبيا، وانعقاد عديد التظاهرات الاقتصادية بين رجال أعمال البلدين.كما تحدث رئيس الحكومة هشام مشيشي عن الوضع الوبائي الصعب الذي تعرفه بلادنا في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين مؤكدا ان كل الامكانيات تم وضعها لتجاوز هذا الوضع.من جهته شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على تميز العلاقات القائمة بين ليبيا والجارة تونس مؤكدا انها علاقات مثالية ولا يمكن ان تشوبها شائبة، معتبرا في هذا السياق أن قرار غلق الحدود البرية والجوية هو قرار وقائي وصحي وجاء لحماية الأرواح من الجانبين، مضيفا بانه سيتم رفعه في القريب العاجل.وأكد عبد الحميد الدبيبة بان بلاده تقف الى جانب تونس في حربها ضد هذا الفيروس.