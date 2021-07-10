   Om Kalthoum - عودت عيني  

البحر الأزرق... يحول وجهة تلميذة 15 سنة بموس ويغتصبها

Publié le Samedi 10 Juillet 2021 - 11:35 قراءة: 0 د, 46 ث
باب نات - تمكن أعوان الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمرسى واعوان مركز الامن الوطني بالمرسى الغربية من الاطاحة بمجرم خطير حول وجهة طفلة الى مكان مهجور واغتصبها بوحشية .

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلقها كان على أثر تقدم طفلة قاصر سنها 15 سنة رفقة والدتها أول أمس إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالمرسى معلمة عن تعرضها لعملية اغتصاب بعد تحويل وجهتها من قبل نفر بجهة البحر الازرق مجهول الهوية فتمكن أعوان الفرقة المذكورة بالاعتماد على وسائل تقنية من التعريف بهويته ثم تمكن اعوان الفرقة المختصة رفقة كل من أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى واعوان فرقة الطريق العمومي واعوان مركز الامن الوطني بالمرسى الغربية من الاطاحة بالجاني في ظرف وجيز ، وبعرضه على المتضررة تعرفت عليه من الوهلة الأولى وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به من اجل جريمة تحويل وجهة طفلة سنها دون 16 سنة كاملة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح ابيض و الاغتصاب باستعمال العنف.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229025

Volcano  (Tunisia)  |Samedi 10 Juillet 2021 à 10h 51m |           

يلعن بو ام الدولة التي تغتصب فيها طفلة ال 15 سنة و يتمتع فيها الجاني بالسجن اقامة و غذاءا و دواءا لفترة معينة ثم يخرج ليمارس حياته بكل حرية في حين ان حياة تلك الملائكة المعتدى عليها تم تدميرها للابد
في هذه الحالات لا شئ اعدل من الاعدام



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