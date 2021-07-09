رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من عبد الحميد الدبيبة

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 9 جويلية 2021، اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. وتطرّقت المحادثة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية إلى واقع علاقات التعاون بين تونس وليبيا والوضع الصحي بتونس ومسألة غلق الحدود بين البلدين.وأفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بأن قرار غلق الحدود مع تونس حتّمته الظروف الصحّية وسيكون لفترة قصيرة، مضيفا بأن التنسيق قائم في الغرض بين وزيري الصحة في البلدين.كما أكّد عبد الحميد الدبيبة على أن ليبيا لن تدخّر جهدا للوقوف إلى جانب بلادنا لمجابهة جائحة كوفيد-19 وتوفير معدات صحّية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي.ومن جهته، أثنى رئيس الجمهورية وفق نفس البلاغ على الموقف الأخوي النبيل للحكومة الليبية الذي يعكس عمق الروابط المتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يشتركا فيه من قيم التآزر والتضامن.