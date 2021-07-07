   Om Kalthoum - ثورة الشك  

فيديو اليوم : وزير المالية علي الكعلي يترك منجي الرحوي في التسلل

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 13:28 قراءة: 0 د, 31 ث
قاطع الأربعاء 7 جويلية، النائب عن حزب الوطد منجي الرحوي مداخلة وزير المالية والتخطيط علي الكعلي بالتهجم عليه ورفع شعار " الشعب فد فد من الطرابلسية الجدد".
وعلى عكس ما كان متوقعا تجاهل علي الكعلي صراخ منجي الرحوي وأكمل دون مبالاة مداخلته مع دفع بالمنجي الرحوي الذي مغادرة مقعده والصراخ في وجه الوزير.
ولم يعر الوزير انتباه لتهريج منجي الرحوي ما تركه في التسلل...



و طلب وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط والتنمية على الكعلي، في أخر مداخلته من مجلس نواب الشعب واستجابة لمطلب عدد من النواب, ارجاء النظر في مشروع قانون انعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الى جلسة لاحقة.



Commentaires


10 de 10 commentaires pour l'article 228849

Volcano  (Tunisia)  |Jeudi 08 Juillet 2021 à 06h 39m |           

وطدي منفصم الشخصية
نجح بصفر فاصل من فواضل اصغر البقايا و يتحدث بكل جهل باسم الشعب التونسي
للاسف الله لا تربح المواطنين اخواننا الذين انتخبوا هذه الاوبئة

Amor2  ()  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 18h 43m |           
فعلا الوزير هو الذي شلّك الرحوية....
لم أكن أتصور أنه يوجد وزير بهكذا دهاء و ذكاء
و لم أكن أتصور بوجود نائب بهيم مثل الرحوي...
العيب كل العيب على من صوّت للرحوية في غاردماء!!!! ما زالو يعيشيون خارج التاريخ....
النائبة الوحيدة عن الجبهة هي منجية عن غار دماء.... حتى إسم المعتمدية تحفون...!!!!

Amor2  ()  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 18h 36m |           
خـــــــــــازوق للمنجي الرحوي.....
فعلا كم هو تافة الرحوي......
لقد أصبح مُنجية الرحوية....

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 16h 50m |           
الناءب القعر الناتن يلزم يعرف اللي الشعب التونسي العظيم تبول عليه بولة عظيمة ...

Mohamedjerba  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 15h 39m |           
المثل الشعبي يقول ( كلب ينبح على طيارة )

BenMoussa  ()  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 14h 09m |           
يفعل الانسان بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه
الحمد لله ان فضحهم بالسنتهم وتصرفاتهم

Adel22  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 13h 53m |           
جيب بوق يا منجي
كيما عرفتك

Lazaro  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 13h 39m |           
Il est intelligent ce ministre , il a donné une leçon à tout ces gamins ...

RESA67  ()  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 12h 47m |           
Malla logha! Fettassellel? Hadhi loghat echara3 mouch mte3 sa7afa. Pauvre Tunisie!

Sly  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 12h 40m |           
منجي مريض ... ربي يفرج عليه



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