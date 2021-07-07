فيديو اليوم : وزير المالية علي الكعلي يترك منجي الرحوي في التسلل

قاطع الأربعاء 7 جويلية، النائب عن حزب الوطد منجي الرحوي مداخلة وزير المالية والتخطيط علي الكعلي بالتهجم عليه ورفع شعار " الشعب فد فد من الطرابلسية الجدد".وعلى عكس ما كان متوقعا تجاهل علي الكعلي صراخ منجي الرحوي وأكمل دون مبالاة مداخلته مع دفع بالمنجي الرحوي الذي مغادرة مقعده والصراخ في وجه الوزير.ولم يعر الوزير انتباه لتهريج منجي الرحوي ما تركه في التسلل...و طلب وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط والتنمية على الكعلي، في أخر مداخلته من مجلس نواب الشعب واستجابة لمطلب عدد من النواب, ارجاء النظر في مشروع قانون انعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الى جلسة لاحقة.