زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا دون تسجيل أضرار
ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة وسط تركيا، وفق ما أعلنته وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وأفادت الوكالة بأن مركز الهزة كان في مدينة نيكسار بمحافظة توكات وعلى عمق 6.4 كيلومترات، وذلك عند الساعة 03:35 صباحاً، مؤكدة أن السكان شعروا بها في عدد من المحافظات المجاورة دون تسجيل أي تطورات سلبية أو أضرار تُذكر.
ورغم عدم ورود تقارير عن خسائر، فقد شوهد عدد من السكان يقضون ساعات في السيارات أو في الشوارع خشية حدوث هزات ارتدادية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وتُعد تركيا من الدول الأكثر عرضة للزلازل نظراً لوقوعها على خطوط صدع نشطة، حيث شهدت عام 2023 زلزالاً مدمراً بلغت قوته 7.9 درجات وأسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا وآلاف الضحايا في شمال سوريا.
وأفادت الوكالة بأن مركز الهزة كان في مدينة نيكسار بمحافظة توكات وعلى عمق 6.4 كيلومترات، وذلك عند الساعة 03:35 صباحاً، مؤكدة أن السكان شعروا بها في عدد من المحافظات المجاورة دون تسجيل أي تطورات سلبية أو أضرار تُذكر.
ورغم عدم ورود تقارير عن خسائر، فقد شوهد عدد من السكان يقضون ساعات في السيارات أو في الشوارع خشية حدوث هزات ارتدادية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وتُعد تركيا من الدول الأكثر عرضة للزلازل نظراً لوقوعها على خطوط صدع نشطة، حيث شهدت عام 2023 زلزالاً مدمراً بلغت قوته 7.9 درجات وأسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا وآلاف الضحايا في شمال سوريا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325341