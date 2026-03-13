Babnet   Latest update 06:26 Tunis

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا دون تسجيل أضرار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 06:26 قراءة: 0 د, 38 ث
      
ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة وسط تركيا، وفق ما أعلنته وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وأفادت الوكالة بأن مركز الهزة كان في مدينة نيكسار بمحافظة توكات وعلى عمق 6.4 كيلومترات، وذلك عند الساعة 03:35 صباحاً، مؤكدة أن السكان شعروا بها في عدد من المحافظات المجاورة دون تسجيل أي تطورات سلبية أو أضرار تُذكر.


ورغم عدم ورود تقارير عن خسائر، فقد شوهد عدد من السكان يقضون ساعات في السيارات أو في الشوارع خشية حدوث هزات ارتدادية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.


وتُعد تركيا من الدول الأكثر عرضة للزلازل نظراً لوقوعها على خطوط صدع نشطة، حيث شهدت عام 2023 زلزالاً مدمراً بلغت قوته 7.9 درجات وأسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا وآلاف الضحايا في شمال سوريا.
