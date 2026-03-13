زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا دون تسجيل أضرار

ضرب زلزال بلغت قوتهفجر اليوم الجمعة وسط تركيا، وفق ما أعلنته وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.وأفادت الوكالة بأن مركز الهزة كان فيوعلى عمق، وذلك عند الساعة، مؤكدة أن السكان شعروا بها في عدد من المحافظات المجاورة دون تسجيل أي تطورات سلبية أو أضرار تُذكر.ورغم عدم ورود تقارير عن خسائر، فقد شوهد عدد من السكان يقضون ساعات فيخشية حدوث هزات ارتدادية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.وتُعد تركيا من الدول الأكثر عرضة للزلازل نظراً لوقوعها على، حيث شهدت عامزلزالاً مدمراً بلغت قوتهوأسفر عن مقتل أكثر منفي تركيا وآلاف الضحايا في شمال سوريا.