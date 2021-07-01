   Abdelhalim - يا ربّي صلّي على محمّدah  

صندوق قطر للتنمية... هل هو مشروع استعمار؟؟؟ ... عبد السلام الزبيدي يجيب

Publié le Jeudi 01 Juillet 2021 - 08:19 قراءة: 0 د, 33 ث
صادق مجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء أمس على مشروع قانون أساســـي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بـرمّته بـ 122 نعم 01 احتفاظ و12 رفض.
وقد أثار مشروع هذا القانون العديد من التفاعلات وصلت الى حدّ التخوين. ....





عبد السلام الزبيدي رئيس تحرير اذاعة موزاييك قدّم صباح الخميس بسطة حول هذا القانون وقارن بينه وعدد من الصناديق الاستثمارية المنتصبة في تونس ... ووصل الى نتيجة أن صندوق قطر للتنمية لا يختلف عن غيره من صناديق الاستثمار المنتصبة ببلادنا... فيديو

الفيديو: بداية من الدقيقة 2





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228507



En continu

Toutes les news

الخميس 01 جويلية 2021|20 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:15 12:30 05:04 03:13
28°
 33° % 51 :الرطــوبة
تونــس 24°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
33°-2434°-2436°-2536°-2735°-27
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le vendredi 2 juillet
  • Avoirs en devises
    21193,1

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,30788 DT        1$ =2,82152 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   267,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة