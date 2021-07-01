صندوق قطر للتنمية... هل هو مشروع استعمار؟؟؟ ... عبد السلام الزبيدي يجيب

صادق مجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء أمس على مشروع قانون أساســـي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بـرمّته بـ 122 نعم 01 احتفاظ و12 رفض.وقد أثار مشروع هذا القانون العديد من التفاعلات وصلت الى حدّ التخوين. ....عبد السلام الزبيدي رئيس تحرير اذاعة موزاييك قدّم صباح الخميس بسطة حول هذا القانون وقارن بينه وعدد من الصناديق الاستثمارية المنتصبة في تونس ... ووصل الى نتيجة أن صندوق قطر للتنمية لا يختلف عن غيره من صناديق الاستثمار المنتصبة ببلادنا... فيديو