حرارة تصل إلى 46 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي.

من المتوقع أن تشهد تونس موجة حر جديدة بداية من يوم الأحد 27 جوان 2021.ووفق نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي ستشهد تونس ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة نتيجة ظهور كتل هوائية صحراوية.كما ستكون السباحة مع نهاية الأسبوع الحالي ممكنة بالشواطئ التونسية مع ملازمة الحذر وتجنب أوقات الحر الذروة من الساعة الـ11 صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، حسب توصيات المعهد الوطني للرصد الجوي.