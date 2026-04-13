بطولة الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 22 (الدفعة الثانية)

Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 17:20
      
دارت اليوم الاثنين مباريات الدفعة الثانية من الجولة 22 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:

المجموعة الأولى

النتائج

* سبورتينغ بن عروس – كوكب عقارب: 0-1
* نادي حمام الأنف – جمعية مقرين: 3-0

* اتحاد بوسالم – هلال مساكن: 1-0
* أمل حمام سوسة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 3-0
* مكارم المهدية – الهلال الشابي: 1-1
* بعث بوحجلة – سكك الحديد الصفاقسي: 1-2
* المحيط القرقني – اتحاد تطاوين: 0-0

الترتيب

1. أمل حمام سوسة: 48 ن
2. نادي حمام الأنف: 43 ن
3. اتحاد تطاوين: 42 ن
4. سكك الحديد الصفاقسي: 36 ن
5. سبورتينغ بن عروس: 30 ن
6. هلال مساكن: 30 ن
7. مكارم المهدية: 27 ن
8. جمعية مقرين: 26 ن
9. بعث بوحجلة: 26 ن
10. محيط قرقنة: 24 ن
11. هلال الشابة: 24 ن
12. اتحاد بوسالم: 23 ن
13. كوكب عقارب: 21 ن
14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 14 ن

المجموعة الثانية

النتائج (السبت 11 أفريل)

* النادي القربي – جمعية أريانة: 1-0
* القلعة الرياضية – نسر جلمة: 1-0
* سبورتينغ المكنين – الملعب القابسي: 0-0
* أولمبيك سيدي بوزيد – جندوبة الرياضية: 1-3
* مستقبل القصرين – تقدم ساقية الداير: 2-1
* أمل بوشمة – اتحاد قصور الساف: 4-1
* قوافل قفصة – هلال الرديف: 0-0

الترتيب

1. تقدم ساقية الداير: 46 ن
2. مستقبل القصرين: 43 ن
3. الملعب القابسي: 42 ن
4. جمعية أريانة: 30 ن
5. النادي القربي: 30 ن
6. اتحاد قصور الساف: 29 ن
7. جندوبة الرياضية: 29 ن
8. أمل بوشمة: 28 ن
9. هلال الرديف: 28 ن
10. قوافل قفصة: 27 ن
11. القلعة الرياضية: 26 ن
12. سبورتينغ المكنين: 23 ن
13. نسر جلمة: 22 ن
14. أولمبيك سيدي بوزيد: 14 ن
