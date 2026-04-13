بطولة الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 22 (الدفعة الثانية)

دارت اليوم الاثنين مبارياتلبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:* سبورتينغ بن عروس – كوكب عقارب:* نادي حمام الأنف – جمعية مقرين:* اتحاد بوسالم – هلال مساكن:* أمل حمام سوسة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة:* مكارم المهدية – الهلال الشابي:* بعث بوحجلة – سكك الحديد الصفاقسي:* المحيط القرقني – اتحاد تطاوين:1. أمل حمام سوسة:2. نادي حمام الأنف:3. اتحاد تطاوين:4. سكك الحديد الصفاقسي:5. سبورتينغ بن عروس:6. هلال مساكن:7. مكارم المهدية:8. جمعية مقرين:9. بعث بوحجلة:10. محيط قرقنة:11. هلال الشابة:12. اتحاد بوسالم:13. كوكب عقارب:14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة:* النادي القربي – جمعية أريانة:* القلعة الرياضية – نسر جلمة:* سبورتينغ المكنين – الملعب القابسي:* أولمبيك سيدي بوزيد – جندوبة الرياضية:* مستقبل القصرين – تقدم ساقية الداير:* أمل بوشمة – اتحاد قصور الساف:* قوافل قفصة – هلال الرديف:1. تقدم ساقية الداير:2. مستقبل القصرين:3. الملعب القابسي:4. جمعية أريانة:5. النادي القربي:6. اتحاد قصور الساف:7. جندوبة الرياضية:8. أمل بوشمة:9. هلال الرديف:10. قوافل قفصة:11. القلعة الرياضية:12. سبورتينغ المكنين:13. نسر جلمة:14. أولمبيك سيدي بوزيد: