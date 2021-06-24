كأس العرب تحت 20 سنة : المنتخب التونسي يتأهل الى الدور الثاني

حقق المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة التأهل إلى الدور الثاني من كأس العرب للشباب وذلك بعد فوزه اليوم الخميس 24 جوان على أوزبكستان بهدف لصفر سجله محمد عبيد في الدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.وبهذا الفوز رفع المنتخب التونسي رصيده إلى النقطة السادسة بعد فوزه في الجولة الأولى على اليمن بهدفين لصفر.وسيلاقي المنتخب التونسي يوم الأحد 27 جوان نظيره السعودي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة