يورو 2020: برنامج مباريات الدور ثمن نهائي

فيما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا للأمم :

بعد اختتام مرحلة المجموعات في كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" أمس الأربعاء، تحددت أطراف مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة التي تقام لأول مرة في 12 مدينة أوروبية.وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات مثيرة بداية من يوم السبت المقبل، بمعدل مباراتين يوميا إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.في ملعب يوهان كرويف بأمستردام (س 17 توقيت تونس )ويلز - الدانماركفي ملعب ويمبلي بلندن (س 20 توقيت تونس )إيطاليا - النمسافي ملعب بوشكاش أرينا ببودابست (س 17)هولندا - جمهورية التشيكفي ملعب لاكارتوخا بإشبيلية (س 20)بلجيكا - البرتغالفي ملعب باركن بكوبنهاغن (س 17)كرواتيا - إسبانيافي أرينا ناسيونالا ببوخارست (س 20)فرنسا - سويسرافي ملعب ويمبلي بلندن (س 17)إنقلترا - ألمانيافي ملعب هامبدن بارك بغلاسكو ( س 20)السويد - أوكرانيا