يورو 2020: برنامج مباريات الدور ثمن نهائي

بعد اختتام مرحلة المجموعات في كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" أمس الأربعاء، تحددت أطراف مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة التي تقام لأول مرة في 12 مدينة أوروبية.
وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات مثيرة بداية من يوم السبت المقبل، بمعدل مباراتين يوميا إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.
فيما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا للأمم :
السبت 26 جوان 2021
في ملعب يوهان كرويف بأمستردام (س 17 توقيت تونس )
ويلز - الدانمارك
في ملعب ويمبلي بلندن (س 20 توقيت تونس )
إيطاليا - النمسا
الأحد 27 جوان 2021
في ملعب بوشكاش أرينا ببودابست (س 17)
هولندا - جمهورية التشيك
في ملعب لاكارتوخا بإشبيلية (س 20)
بلجيكا - البرتغال
الاثنين 28 جوان 2021
في ملعب باركن بكوبنهاغن (س 17)
كرواتيا - إسبانيا
في أرينا ناسيونالا ببوخارست (س 20)
فرنسا - سويسرا
الثلاثاء 29 جوان 2021
في ملعب ويمبلي بلندن (س 17)
إنقلترا - ألمانيا
في ملعب هامبدن بارك بغلاسكو ( س 20)
السويد - أوكرانيا
وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات مثيرة بداية من يوم السبت المقبل، بمعدل مباراتين يوميا إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.
فيما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا للأمم :
السبت 26 جوان 2021
في ملعب يوهان كرويف بأمستردام (س 17 توقيت تونس )
ويلز - الدانمارك
في ملعب ويمبلي بلندن (س 20 توقيت تونس )
إيطاليا - النمسا
الأحد 27 جوان 2021
في ملعب بوشكاش أرينا ببودابست (س 17)
هولندا - جمهورية التشيك
في ملعب لاكارتوخا بإشبيلية (س 20)
بلجيكا - البرتغال
الاثنين 28 جوان 2021
في ملعب باركن بكوبنهاغن (س 17)
كرواتيا - إسبانيا
في أرينا ناسيونالا ببوخارست (س 20)
فرنسا - سويسرا
الثلاثاء 29 جوان 2021
في ملعب ويمبلي بلندن (س 17)
إنقلترا - ألمانيا
في ملعب هامبدن بارك بغلاسكو ( س 20)
السويد - أوكرانيا
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 228126