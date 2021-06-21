د. جليلة بن خليل تنفي تسجيل سلالة جديدة في القيروان

نفت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الدكتورة جليلة بن خليل، اليوم الاثنين 21 جوان 2021، تسجيل سلالة جديدة في القيروان.وأضافت الدكتورة جليلة بن خليل، خلال استضافتها، في ماتينال اذاعة شمس، أنه تم تقديم توصيات بتوجيه عينات من المصابين بفيروس كورونا لاجراء التحاليل والتثبت من السلالة.كما أوضحت أن السلالة الموجودة حاليا في القيروان على غرار مختلف مناطق البلاد هي اسلالة البريطانية.وكان والي القيروان، محمد بورقيبة، قرّر فرض حجر صحي شامل بكامل معتمديات القيروان وذلك بداية من اليوم الأحد، وإلى غاية تحسّن مؤشرات الوضع الوبائي بالجهةيُذكر أن الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بن عليّة كانت أوضحت أول أمس السبت في تصريح اعلامي أن اتخاذ قرار الحجر الصحي الشامل، جاء إثر تسجيل 100 حالة وفاة منذ بداية شهر جوان إلى غاية يوم الجمعة الماضي وبسبب تسجيل عدد إصابات تجاوز 400 إصابة في كل 100 ألف ساكن.ولفتت بن عليّة إثر مشاركتها في اجتماع انعقد ليلة السبت بمقر المندوبية الجهوية للصحة بالقيروان إلى أن الوباء في هذه الولاية وفي جهات أخرى اتخذ صبغة جديدة اتسمت بالنسق التسارعي لعدد حالات الإصابة الذي تغير من أسبوع إلى آخر ونسبة الحالات الخطرة والوفايات والإصابات المسجلة في صفوف الأطفال والرضّع.