المشيشي وقائد الحرس الوطني الأمريكي يبحثان آفاق تعزيز التعاون في مجالات اختصاص وزارة الداخلية

استقبل صباح اليوم الأربعاء 16 جوان 2021، رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية "هشام مشيشي"، بمقر وزارة الداخلية، قائد الحرس الوطني الأمريكي، "دانيال هوكانسون Daniel Hokanson" الذي كان مرفوقا بسعادة سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس "دونالد بلوم".وقد كان هذا اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات إختصاص وزارة الداخلية التي ما فتئت تشهد تطورا مع إمضاء مذكرة التفاهم حول استراتيجيّة المساعدة الأمنيّة المشتركة بين وزارة الدّاخليّة وسفارة الولايات المتّحدة الأمريكيّة خلال شهر أفريل 2021.كما تم النظر بذات المناسبة في مجالات التعاون الممكنة بين سلكي الحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الجانب الأمريكي استعداده لمعاضدة مجهودات الجانب التونسي في مجالات مجابهة الإرهاب وحماية الحدود والتصدي للتهديدات المتأتية من المواد الخطرة والمشعة، فضلا عن دعم مجهودات الديوان الوطني للحماية المدنيّة في مجالات مجابهة الكوارث والحرائق.ومن جهته أعرب رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية عن الاستعداد لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب الامريكي، حيث تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك بين الجانبين للنظر في السبل الكفيلة بذلك.