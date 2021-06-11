   Idir - Zwit Trwit  

سعيّد مستاء من الأحداث الأخيرة: لا أحد فوق القانون وتجب المحاسبة

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 16:43 قراءة: 1 د, 5 ث
ستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بقصر قرطاج، كلّا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

وأبدى رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.


ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية، وشدّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.

وعبّر رئيس الجمهورية، أيضا، عن بالغ استيائه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة، مذكّرا بأن الدولة التونسية واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.

ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".

كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي.


Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 227381

Ahmed01  (France)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 17h 04m |           
الرئيس ضامن العمل بالدستور
ولم يسبق أن كان لرئيس تونسيّ مُنتخب بالاقتراع المباشر مثل هذه الشعبيّة
ولكن هذه الشرعية لا تعني العصمة
وما يزعج النهضة ـ وشرعيتها الانتخابية هي أيضا لا غبار عليها ـ الالتفاف الشعبيّ حول الرئيس لنظافة يده ، في حين أنها بصدد فقد هذه الشرعيّة
وتلك الأيام نداولها بين الناس

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 16h 44m |           
ربي يقدر الخير

Tuttifrutti  (Singapore)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 16h 33m |           
Loooooooooooool

Potentialside  (Tunisia)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 16h 15m |           
عندما يتخاصم قوتان و يكون هناك قوة ثالثة ، فان هذه القوة الثالثة ستشن حربا على الاثنين او تتحالف مع احداهما .في هذا الوضع فان ميزان اخطاء الحكومة اثقل ،فمن المتوقع ان تتحالف القوة الثالثة مع الرئيس

Nouri  ()  |Vendredi 11 Juin 2021 à 15h 59m |           
فريب تضرف هذا الرجل !!!
الجمل لا يرى عرجة رقبته !!!
ويتحدث عن الدستور وهو الذي يعبث به كما يشاء وبمؤسسات الدولة !!!
عيب عليك يا قيس

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 15h 53m |           
على رئيس الحكومة وضع حد لمثل هذه اللقاءات



En continu

Toutes les news
.
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:40 16:10 12:26 05:00 03:08
23°
 29° % 60 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.57 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
29°-1929°-2130°-2132°-2232°-23
  • Avoirs en devises
    21400,2

  • (10 juin)
  • Jours d'importation
    143
  •              1 € = 3,33692 DT        1$ =2,76475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 juin)   1460,1 MDT