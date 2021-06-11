المرزوقي يصف السياسيين" بالذر" ويحذر من عاصفة تهز الجميع

قال رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي ان الساحة السياسية التونسية تشهد " لعب ذر" أدت الى الانهيار الحالي في كل المجالات.
وأضاف المرزوقي " العاصفة الاجتماعية والصحية والنفسية تزأر والذرّ في صراع عبثي حول تقاسم سلطة بصدد التفكك والتحلل والتعفنّ في كل الأماكن التي تمارس فيها. ..
ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".
كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي.
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" لعب ذرّ .
وأضاف المرزوقي " العاصفة الاجتماعية والصحية والنفسية تزأر والذرّ في صراع عبثي حول تقاسم سلطة بصدد التفكك والتحلل والتعفنّ في كل الأماكن التي تمارس فيها. ..
ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".
كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي.
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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