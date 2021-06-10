سفارة قطر توضح حول إعلان انتداب مزيف

تعلم سفــارة دولـــة قطــر بتونــس المواطنين التونسيين الراغبين في العمل في دولة قطر، عن وجود اعلان مزيف منشور بجريدة تونسية وفي موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يتحدث عن انتداب مركز العمادية لجلب الأيادي العاملة وبالاتفاق مع شركة عربي وشركة سلسبيل، لعمال تونسيين للشغل في دولة قطر بشرط دفع مبلغ يعادل 7000 ريال قطري من أجل الحصول على التوظيف...



وعليه تؤكد سفارة دولة قطر بتونس على أن هذا الإعلان مظلل وفق ما أكدته الشركة المعنية كما أنها تخلي مسؤوليتها بعد الإبلاغ عن هذا التزييف.





