تظاهرة للتعريف بفرص التكوين المتاحة بالجامعات الرومانية لفائدة الطلبة التونسيين

نظمت كلية العلوم الاقتصادية والتصرف وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بالتعاون مع سفارة جمهورية رومانيا، مؤخرا، تظاهرة خصصت للتعريف بفرص التكوين المتاحة بالجامعات الرومانية لفائدة الطلبة التونسيين.وقدم سفير جمهورية رومانيا بتونس خلال هذا اللقاء الذي انتظم باشراف جامعة تونس المنار، عرضا حول التجربة الرومانية في مجالاتها الثقافية والعلمية والاقتصادية ومراحل تطور منظومة التعليم العالي في رومانيا وما توفره من فرص أكاديمية ومنح تداول وبرامج تكوين وبرامج تبادل طلابي في مختلف مراحل نظام "إمد" (الإجازة والماجستير والدكتوراه).وشهدت التظاهرة تفاعل الطلبة مع العروض المتاحة كما مثل اللقاء اطارا أكاديميا لتعزيز فرص الشراكة العلمية بين المؤسسات الجامعية في كلا البلدين.