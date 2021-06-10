ادراج رئيس بلدية جدليان بالتفتيش من أجل محاولة دهس شقيقه بسيارة ادارية

أذنت مساء يوم الاربعاء 09 جوان 2021 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بإدراج رئيس بلدية جدليان من ولاية القصرين وسيارته بالتفتيش ، وذلك على خلفية شكاية تتعلق بمحاولة القتل العمد والاضرار بملك الغير بإستعمال سيارة البلدية ، وفق ما اكده الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي لمراسل ديوان أف أم بالجهة.واضاف النويوي ان شقيق رئيس البلدية المذكور تقدم بشكاية الى مركز الحرس الوطني بمعتمدية جدليان بعد تعرضه الى محاولة دهس بإستعمال سيارة ادارية كان يقودها شقيقه المتهم في قضية الحال ، وذلك بعد خلاف حاد نشب بينهما على قطعة ارض وفق المعطيات الاولية .هذا وتم فتح لحث بمركز جدليان و الاستماع الى الطرف الشاكي كما تم توجيه استدعاء رسمي الى رئيس البلدية الا انه لم يحضر مما استوجب ادراجه بالتفتيش .