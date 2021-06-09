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سوسة : اغتصاب جماعي لامرأة أمام زوجها وابنيها

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 14:46 قراءة: 0 د, 21 ث
أكد مصدر نقابي لاذاعة موزاييك تعرض إمرأة في العقد الثاني من العمر تقطن بجهة الطنطانة بمعتمدية أكودة إلى عملية إغتصاب جماعي من طرف 3 أشخاص أحدهم محل عدة مناشير تفتيش.

وجدّت الواقعة الأليمة فجر أمس بمنزل المتضررة أمام مرأى زوجها وطفليها البالغان من العمر 9 أشهر وثلاث سنوات.

وأضاف نفس المصدر أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة الشمالية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين والبحث مازال متواصلا لإيقاف البقية.

المصدر موزاييك

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