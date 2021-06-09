سوسة : اغتصاب جماعي لامرأة أمام زوجها وابنيها

أكد مصدر نقابي لاذاعة موزاييك تعرض إمرأة في العقد الثاني من العمر تقطن بجهة الطنطانة بمعتمدية أكودة إلى عملية إغتصاب جماعي من طرف 3 أشخاص أحدهم محل عدة مناشير تفتيش.



وجدّت الواقعة الأليمة فجر أمس بمنزل المتضررة أمام مرأى زوجها وطفليها البالغان من العمر 9 أشهر وثلاث سنوات.



وأضاف نفس المصدر أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة الشمالية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين والبحث مازال متواصلا لإيقاف البقية.



المصدر موزاييك



