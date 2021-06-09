سوسة : اغتصاب جماعي لامرأة أمام زوجها وابنيها

أكد مصدر نقابي لاذاعة موزاييك تعرض إمرأة في العقد الثاني من العمر تقطن بجهة الطنطانة بمعتمدية أكودة إلى عملية إغتصاب جماعي من طرف 3 أشخاص أحدهم محل عدة مناشير تفتيش.
وجدّت الواقعة الأليمة فجر أمس بمنزل المتضررة أمام مرأى زوجها وطفليها البالغان من العمر 9 أشهر وثلاث سنوات.
وأضاف نفس المصدر أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة الشمالية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين والبحث مازال متواصلا لإيقاف البقية.
المصدر موزاييك
وجدّت الواقعة الأليمة فجر أمس بمنزل المتضررة أمام مرأى زوجها وطفليها البالغان من العمر 9 أشهر وثلاث سنوات.
وأضاف نفس المصدر أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة الشمالية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين والبحث مازال متواصلا لإيقاف البقية.
المصدر موزاييك
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