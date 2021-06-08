رئيس الحكومة في زيارة الى جنيف

يؤدي رئيس الحكومة هشام مشيشي زيارة إلى مدينة جنيف السويسرية لمدة يومين 08 و09 جوان.ويلتقي رئيس الحكومة المدير العام لمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من اجل التسريع في جلب اللقاحات ضمن منظومة كوفاكس.كما سيلتقي هشام مشيشي مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، ورئيس منظمة التجارة العالمية بالاضافة إلى لقاءات أخرى على هامش الزيارة.