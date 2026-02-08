Babnet   Latest update 17:41 Tunis

القطيعة بالتراضي بين النجمة الرياضي اللبناني وراضي الجعايدي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6988ac1a7b4175.20251480_nkmhfojliqepg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 16:29 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلن نادي النجمة الرياضي اللبناني امس السبت قبول استقالة المدرب التونسي راضي الجعايدي الذي اعتذر عن إكمال مهامه مع الفريق لأسبابٍ عائلية.
 واعرب النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن شكره للمدير الفني راضي الجعايدي "على ما قدّمه من جهدٍ وإخلاص خلال فترة عمله مع الفريق، وبذله مجهودًا استثنائيًا والتزامًا يوميًا واضحًا في العمل والمتابعة بكل مسؤولية واحتراف" متمنيا له النجاح في مسيرته التدريبية.
 وكان الجعايدي تعاقد مع النجمة اللبناني في اوت الماضي وحقق معه 8 انتصارات و4 تعادلات . مقابل خسارتين محققا المركز الثالث في البطولة اللبنانية 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323336

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 فيفري 2026 | 20 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:22
17:54
15:28
12:40
07:15
05:47
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
16°-9
17°-9
20°-14
19°-14
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>