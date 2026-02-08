القطيعة بالتراضي بين النجمة الرياضي اللبناني وراضي الجعايدي

اعلن نادي النجمة الرياضي اللبناني امس السبت قبول استقالة المدرب التونسي راضي الجعايدي الذي اعتذر عن إكمال مهامه مع الفريق لأسبابٍ عائلية.واعرب النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن شكره للمدير الفني راضي الجعايدي "على ما قدّمه من جهدٍ وإخلاص خلال فترة عمله مع الفريق، وبذله مجهودًا استثنائيًا والتزامًا يوميًا واضحًا في العمل والمتابعة بكل مسؤولية واحتراف" متمنيا له النجاح في مسيرته التدريبية.وكان الجعايدي تعاقد مع النجمة اللبناني في اوت الماضي وحقق معه 8 انتصارات و4 تعادلات . مقابل خسارتين محققا المركز الثالث في البطولة اللبنانية