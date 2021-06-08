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عامين سجنا في حق 6 أطفال اتهموا بتوفير المؤونة لعناصر كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية

Publié le Mardi 08 Juin 2021 - 11:52 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بعامين سجنا في حق 6 أطفال اتهموا بالتواصل مع عناصر كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية المتمركزة في جبل الشعانبي وتوفير المؤونة لهم ،وجع معلومات حول تنقلات الوحدات الأمنية والعسكرية .

وكشفت محامو الاطفال المذكورين انهم كانوا قد التقوا صدفة بالارهايين خلال خروجهم للجبل لجمع البلوط فهددوهم بالاسلحة النارية واجبروهم على التعامل معهم وانه خوفا منهم استجابوا لتلك الطلبات.

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