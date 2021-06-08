عامين سجنا في حق 6 أطفال اتهموا بتوفير المؤونة لعناصر كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية

باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بعامين سجنا في حق 6 أطفال اتهموا بالتواصل مع عناصر كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية المتمركزة في جبل الشعانبي وتوفير المؤونة لهم ،وجع معلومات حول تنقلات الوحدات الأمنية والعسكرية .
وكشفت محامو الاطفال المذكورين انهم كانوا قد التقوا صدفة بالارهايين خلال خروجهم للجبل لجمع البلوط فهددوهم بالاسلحة النارية واجبروهم على التعامل معهم وانه خوفا منهم استجابوا لتلك الطلبات.
وكشفت محامو الاطفال المذكورين انهم كانوا قد التقوا صدفة بالارهايين خلال خروجهم للجبل لجمع البلوط فهددوهم بالاسلحة النارية واجبروهم على التعامل معهم وانه خوفا منهم استجابوا لتلك الطلبات.
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