عامين سجنا في حق 6 أطفال اتهموا بتوفير المؤونة لعناصر كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية

باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بعامين سجنا في حق 6 أطفال اتهموا بالتواصل مع عناصر كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية المتمركزة في جبل الشعانبي وتوفير المؤونة لهم ،وجع معلومات حول تنقلات الوحدات الأمنية والعسكرية .



وكشفت محامو الاطفال المذكورين انهم كانوا قد التقوا صدفة بالارهايين خلال خروجهم للجبل لجمع البلوط فهددوهم بالاسلحة النارية واجبروهم على التعامل معهم وانه خوفا منهم استجابوا لتلك الطلبات.



