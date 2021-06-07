الطبوبي: الدولة التونسية أصبحت أضحوكة في المحافل الدولية

جريمة إنسانية في القيروان

الترفيع في الأسعار يدخل في إطار الغباء السياسي

نهاية الأسبوع سيكون لنا لقاء حاسم مع رئيس الحكومة لإصدار اوامر

وزير المالية سيتسبب في خراب الدولة والاتحاد لن يسمح له

صندوق النقد الدولي لن يتفاعل إيجابيا طالما أن الاتحاد غير راضي على خيارات الحكومة

صرح أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين 07 جوان 2021 بأن الدولة التونسية أصبحت أضحوكة في المحافل الدولية في ظل المناكفات الداخلية والمفتاح هو معالجة الصراع السياسي.وأضاف نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة أن الاتحاد سيقرر التحركات في اجتماع المكتب التنفيذي اليوم ''إذا الناس مارجعلهاش وعيها اليوم''.وشدد الطبوبي على أن الاتحاد مازال متمسكا بمبادرة الحوار الوطني وسيكون له الضغط الايجابي وفق تقديره.وتطرق أمين عام المنظمة الشغيلة إلى الوضع الصحي والعام في ولاية القيروان معتبرا أن ما يقع فيها جريمة إنسانية.وأشار إلى تذيل هذه الولاية للترتيب في نسب النجاح في المناظرات الوطنية والارتفاع الكبير لنسب الفقر والبطالة وتواصل غلق المصانع وتفشي فيروس كورونا فضلا عن ظاهرة الانتحار مصرحا بأنه عار على الدولة التونسية عدم إعطاء هذه الجهة المكانة التي تستحقها.واعتبر الطبوبي أن الترفيع في الأسعار يدخل في إطار الغباء السياسي.وأبرز نور الدين الطبوبي أن اتحاد الشغل تفاجأ بالزيادات الأخيرة مشيرا غلى أنه اتصل برئيس الحكومة هشام مشيشي حول هده المسألة.وشدد الطبوبي على أن الزيادات الأخيرة لم تكن منتظرة وأرقهت المواطن والمفقرين والمهمشين وفق قوله.و أعلن الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أنه سيكون للمنظمة الشغيلة لقاء حاسم مع رئيس الحكومة هشام المشيشي نهاية الأسبوع الجاري إثر زيارته لجنيف لإصدار أوامر، وفق تعبيره.وأشار الطبوبي إلى انه كان من المفروض ان يجمعهم لقاء برئيس الحكومة الجمعة الفارط لتذليل بعض الصعوبات الفنية في بعض القطاعات إلا أن التاريخ تزامن مع زيارة الوزير الأول الفرنسي، معبرا عن إمتعاضه من عدم دقة رئاسة الحكومة في مواعيدها.وقال امين عام المنظمة الشغيلة ان "بعض الاوامر المتعلقة باتفاق 06 فيفري بخصوص عدد من الاتفاقات مع كل الحكومات يجب ان تصدر في الرائد الرسمي".ويذكر أنه في آخر إجتماع للجنة 5 زائد 5 التي جمعت وفدا حكوميا بوفد من المنظمة الشغيلة كان قد تم الاتفاق على تفعيل عدد من الاتفاقيات السابقة وتحديد تاريخ الجمعة 04 جوان لمواصلة النقاشات حول بعض الاتفاقيات التي لم يتم الحسم فيها.وقال الطبوبي أن وزير المالية الحالي جاء لخدمة مصالح فئة معينة من رجال الأعمال.واضاف أن وزير المالية سيتسبب في خراب الدولة وشدد على أن الاتحاد لن يسمح له ولغيره بذلك حسب قوله.وقال الطبوبي أن صندوق النقد الدولي لن يتفاعل إيجابيا طالما أن الاتحاد غير راضي على خيارات الحكومة.وأضاف نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة أن الحكومة تعمل ببرنامج غامض غير قابل للتطبيق والتجسيم ولا توجد مصداقية.وشدد الطبوبي على أن الزيادات الأخيرة لم تكن منتظرة ومسألة صندوق النقد الدولي هي كذبة كبرى مبرزا أن الصندوق لا يمكنه فرض إملاءاته على الحكومة.