   Warda - على عيني  

الطبوبي: الدولة التونسية أصبحت أضحوكة في المحافل الدولية

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 11:30 قراءة: 2 د, 21 ث
صرح أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين 07 جوان 2021 بأن الدولة التونسية أصبحت أضحوكة في المحافل الدولية في ظل المناكفات الداخلية والمفتاح هو معالجة الصراع السياسي.

وأضاف نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة أن الاتحاد سيقرر التحركات في اجتماع المكتب التنفيذي اليوم ''إذا الناس مارجعلهاش وعيها اليوم''.


وشدد الطبوبي على أن الاتحاد مازال متمسكا بمبادرة الحوار الوطني وسيكون له الضغط الايجابي وفق تقديره.



جريمة إنسانية في القيروان

وتطرق أمين عام المنظمة الشغيلة إلى الوضع الصحي والعام في ولاية القيروان معتبرا أن ما يقع فيها جريمة إنسانية.

وأشار إلى تذيل هذه الولاية للترتيب في نسب النجاح في المناظرات الوطنية والارتفاع الكبير لنسب الفقر والبطالة وتواصل غلق المصانع وتفشي فيروس كورونا فضلا عن ظاهرة الانتحار مصرحا بأنه عار على الدولة التونسية عدم إعطاء هذه الجهة المكانة التي تستحقها.


الترفيع في الأسعار يدخل في إطار الغباء السياسي

واعتبر الطبوبي أن الترفيع في الأسعار يدخل في إطار الغباء السياسي.

وأبرز نور الدين الطبوبي أن اتحاد الشغل تفاجأ بالزيادات الأخيرة مشيرا غلى أنه اتصل برئيس الحكومة هشام مشيشي حول هده المسألة.
وشدد الطبوبي على أن الزيادات الأخيرة لم تكن منتظرة وأرقهت المواطن والمفقرين والمهمشين وفق قوله.

نهاية الأسبوع سيكون لنا لقاء حاسم مع رئيس الحكومة لإصدار اوامر

و أعلن الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أنه سيكون للمنظمة الشغيلة لقاء حاسم مع رئيس الحكومة هشام المشيشي نهاية الأسبوع الجاري إثر زيارته لجنيف لإصدار أوامر، وفق تعبيره.

وأشار الطبوبي إلى انه كان من المفروض ان يجمعهم لقاء برئيس الحكومة الجمعة الفارط لتذليل بعض الصعوبات الفنية في بعض القطاعات إلا أن التاريخ تزامن مع زيارة الوزير الأول الفرنسي، معبرا عن إمتعاضه من عدم دقة رئاسة الحكومة في مواعيدها.

وقال امين عام المنظمة الشغيلة ان "بعض الاوامر المتعلقة باتفاق 06 فيفري بخصوص عدد من الاتفاقات مع كل الحكومات يجب ان تصدر في الرائد الرسمي".

ويذكر أنه في آخر إجتماع للجنة 5 زائد 5 التي جمعت وفدا حكوميا بوفد من المنظمة الشغيلة كان قد تم الاتفاق على تفعيل عدد من الاتفاقيات السابقة وتحديد تاريخ الجمعة 04 جوان لمواصلة النقاشات حول بعض الاتفاقيات التي لم يتم الحسم فيها.

وزير المالية سيتسبب في خراب الدولة والاتحاد لن يسمح له

وقال الطبوبي أن وزير المالية الحالي جاء لخدمة مصالح فئة معينة من رجال الأعمال.

واضاف أن وزير المالية سيتسبب في خراب الدولة وشدد على أن الاتحاد لن يسمح له ولغيره بذلك حسب قوله.

صندوق النقد الدولي لن يتفاعل إيجابيا طالما أن الاتحاد غير راضي على خيارات الحكومة

وقال الطبوبي أن صندوق النقد الدولي لن يتفاعل إيجابيا طالما أن الاتحاد غير راضي على خيارات الحكومة.

وأضاف نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة أن الحكومة تعمل ببرنامج غامض غير قابل للتطبيق والتجسيم ولا توجد مصداقية.

وشدد الطبوبي على أن الزيادات الأخيرة لم تكن منتظرة ومسألة صندوق النقد الدولي هي كذبة كبرى مبرزا أن الصندوق لا يمكنه فرض إملاءاته على الحكومة.


Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 227083

Aziz75  (France)  |Lundi 07 Juin 2021 à 14h 23m |           
ماذا فعلت منظمتكم منذ جانفي 2011 ،كم من إضراب، كم من وقفة إحتجاجية، كم من تعطيل للألة الإقتصادية،كم من تنكر لمصالح الشعب العليا، كم و كم و كم. أنسيت كل هذه الأعمال الشريرة التي قمتم بها. واليوم تندد بالزيادات. كل هذه الويلات بسببكم. أنتم تمثلون الفشل بذاته. أكبر جريمة إقترفتموها تجاه البلاد و العباد لأمور إديولوجية بحتة. أنتم جرثومة، بل سرطان ينخر جسم البلاد.

Radhbe  ()  |Lundi 07 Juin 2021 à 13h 34m |           
Ugtt out !

Ahmed01  (France)  |Lundi 07 Juin 2021 à 13h 31m |           
لعل هذا ما عناه بشار بن برد ، ونجريه على لسان من أعيته حالة البلاد

بني بلادي أفيقوا طال نومُكُمُ
إن البلاد على جُرفٍ وأخدودِ
ضاعت بلادُكُمُ يا قوم فالتمسوا
تجّار دينٍ وهم في اللهوِ والعودِ

Volcano  (Tunisia)  |Lundi 07 Juin 2021 à 13h 28m |           

هذا بفضل نذاللاتكم فشكر الله سعيكم

Amir1  ()  |Lundi 07 Juin 2021 à 11h 51m |           
أنتم أصحاب السبق في التجرأ على الدولة
أزيد من 35 ألف إضراب
مساندة كل التحركات والمواجهات ضد الدولة
إضعاف الدولة وإشغالها عن مواجهة الإرهاب
تمهيد الطريق وإعطاء الوقت لبقايا الإستبداد ولم أشلائها لتعود في أسوأ الأشكال
لا برنامج لها إلا التهريج
الحل السياسي؟ نعم . وأن تبدأوا بالمنظمة الشغيلة فلا دخل لمساندتكم للنظام السوري المجرم في تعاملكم مع الأطراف السياسية في تونس...
وعلى المنظمة أن تضع ضوابط تمنع الجمع بين السياسي والنقابي
وعلى المنظمة أن لا تساند أحدا على آخر حتى بين منتسبيها
-كل ما سبق ترلزمه أدمغة يقضة و قلوب على الوطن
عندها سنصدقكم
أما أن تكونوا البقرة المقدسة فهو أول الأسباب لتخريب الوضع ،كما شرحنا.

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Lundi 07 Juin 2021 à 11h 13m |           
Quand On Fait le Saltimbanque et le Clown...On Peut Toujours Remplir Son Ramasse-Monnaie !



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