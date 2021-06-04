سهام العيادي: رصد 4مليون دينار لفائدة قطاعي الشباب والرياضة بولاية قابس في سنة 2021

حرصا على متابعة وضعية المنشآت الشبابية والرياضية بولاية قابس وحل الإشكاليات العالقة بخصوص عدد من المشاريع المبرمجة والمعطلة بالجهة واستحثاث نسق إنجازها بعد تعطلها لسنوات عديدة، أشرفت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي يوم الخميس 03 جوان 2021 على جلسة عمل جمعتها بعدد من رؤساء البلديات وبحضور والي الجهة وعدد من النواب و الاطارات الجهوية.إعطاء الأولوية المطلقة لاستكمال المشاريع المعطلة خاصة وأنّه قد تم رصد 4 مليون دينار لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن ميزانية 2021 في مجالي الشباب والرياضة،ايلاء اهمية كبرى لصيانة المنشات الرياضية للمحافظة عليها وضمان ديمومتها،الحرص على تركيز ملاعب وقاعات الاحياء لنشر رياضة المواطنة في كل الجهات لاسيما منها الاحياء ذات الكثافة السكانية.✅بلدية مارث :◾️اعادة تهيئة مدارج الملعب البلدي والسياج الخارجي وهو مشروع مدرج ضمن ميزانية 2021 وقد تم رصد اعتمادات مالية تقدر ب900 الف دينار على ذمة المشروع.◾️تحويل نادي الشباب الريفي بعرام الى دار شباب.◾️توفير تجهيزات رياضية لقاعة الالعاب الفردية بمارث.✅بلدية كتانة :◾️احداث نادي شباب بكتانة حيث سيتم النظر في امكانية تسويغ مقر بصفة ظرفية لاستغلاله كفضاء شبابي على غرار التمشي الذي تم العمل به في بلديات اخرى الى حين توفر الاعتمادات لبناء مقر جديد.◾️برمجة انجاز ملعب حي على ميزانية 2022.◾️النظر في امكانية احداث ملعب بلدي.✅بلدية دخيلة توجان :◾️احداث ملعب بلدي وملاعب احياء ونوادي شباب ريفية✅بلدية مطماطة الجديدة :◾️التسريع في تعشيب الملعب البلدي.◾️احداث ملاعب أحياء بعدد من العمادات.◾️النظر في امكانية تهيئة الملعب البلدي بالزراوة الجديدة.✅بلدية مطماطة :◾️تفعيل قرار احداث مشروع مركز تربصات الرياضيين مع مركز اقامة باعتمادات جملية تقدر ب6.6 مليون دينار وقد تم تغيير صبغة المشروع بعد ان كان مركبا رياضيا وهو ما سيتطلب اعادة الاجراءات وتكوين لجنة بين وزارتي الشباب والرياضة والادماج المهني والتجهيز والإسكان والبنية التحتية لاعادة دراسة المشروع.✅بلدية الحامة الغربية :◾️تأهيل عدد من نوادي الشباب الريفية◾️برمجة انجاز ملاعب احياء على غرار حي اولاد سعيد .◾️دعم الجمعيات الرياضية بالجهة.✅بلدية الحامة :◾️رصد 500 الف دينار في ميزانية 2021 لاعادة التعشيب الاصطناعي للملعب مع برمجة احداث مدارج.◾️برمجة دورات تكوينية في صيانة الملاعب للعملة .◾️احداث مبيت بدار الشباب محمد علي.◾️توفير تجهيزات رياضية لقاعة الالعاب الفردية.✅بلدية المطوية :◾️اعادة تهيئة الملعب البلدي .◾️ادراج دار الشباب ضمن الجيل الثاني من المؤسسات الشبابية.◾️النظر في امكانية احداث ملاعب أحياء.✅بلدية الزارات :◾️تعشيب الملعب البلدي .◾️استكمال اشغال مركز التخييم والاصطياف لتبلغ طاقة استيعابه 50 سريرا.✅بلدية منزل الحبيب :◾️احداث ملاعب احياء .◾️احداث نوادي شباب ريفية.✅بلدية وذرف :◾️رصد اعتمادات اضافية لتعشيب الملعب البلدي بالميدة.◾️تحويل نادي الشباب الريفي بالهيشة الى دار شباب.◾️توفير تجهيزات عصرية بالفضاءات الشبابية.✅بلدية بوشمة :◾️اعادة تعشيب الملعب واحداث ملعب فرعي.✅بلدية غنوش :◾️احداث مدارج للملعب البلدي .✅بلدية تبلبو :◾️احداث ملاعب احياء.✅بلدية شنني النحال :◾️احداث ملعب كرة قدم مصغرة .◾️استكمال انجاز القسط الثاني من اشغال تهيئة مركز الاقامة بشالة وادراجه ضمن ميزانية 2022.✅بلدية قابس المدينة :◾️ايلاء اهمية للاستثمار في المجال الرياضي.