رضا بالحاج: رئيس الجمهورية أصبح عائقا حقيقيا أمام تقدم البلاد نحو الديمقراطية ودولة القانون‎

حذّر الخميس 3 جوان، المدير التنفيذي لحزب الأمل رضا بالحاج في تدوينة بصفحته على الفايسبوك، من ممارسات رئيس الجمهورية قيس سعيد واعتبر انه اصبح عائقا حقيقيا أمام تقدم البلاد نحو الديمقراطية ودولة القانون.
وقال رضا بالحاج "مرة أخرى يثبت رئيس الجمهورية بواسطة تدوينات شقيقه أنه مصمم على تعطيل تركيز المحكمة الدستورية".
وختم تدوينته قائلا "لقد أصبح واضحا اليوم أن رئيس الجمهورية أصبح عائقا حقيقيا أمام تقدم البلاد نحو الديمقراطية ودولة القانون باعتبار أن المحكمة الدستورية هي ركيزة أساسية لدولة القانون".
وتأتي تدوينة رضا بالحاج تفاعلا مع تدوينة شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد التي هاجم فيها هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين واعتبر انها منتهية الولاية وتريد احراج الرئيس عبر مطالبته بختم مشروع قانون لا دستوري حسب تعبيره.
وقال رضا بالحاج "مرة أخرى يثبت رئيس الجمهورية بواسطة تدوينات شقيقه أنه مصمم على تعطيل تركيز المحكمة الدستورية".
وختم تدوينته قائلا "لقد أصبح واضحا اليوم أن رئيس الجمهورية أصبح عائقا حقيقيا أمام تقدم البلاد نحو الديمقراطية ودولة القانون باعتبار أن المحكمة الدستورية هي ركيزة أساسية لدولة القانون".
وتأتي تدوينة رضا بالحاج تفاعلا مع تدوينة شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد التي هاجم فيها هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين واعتبر انها منتهية الولاية وتريد احراج الرئيس عبر مطالبته بختم مشروع قانون لا دستوري حسب تعبيره.
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