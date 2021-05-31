   Abdelhalim - موعود  

الشاهد: خلال حكم الترويكا تمت أخونة المجتمع التونسي

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 06:03 قراءة: 1 د, 39 ث
وصف يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي السابق ورئيس حزب تحيا تونس الدعوة إلى تغيير الدستور بكونها مسألة ليست واقعية ولا يمكن تحقيقها حالياً. ويرى الشاهد أنّ تفعيل الفصل 80 هو أمر دستوري ولكنه لا يحبذه كما انه ليس من أولويات التونسيين ولن يحل مشاكلهم.

وفي في حوار مع قناة بي بي سي، يوم الأحد 30 ماي 2021، دعا الشاهد المكونات التونسية المختلفة إلى حوار يتم الاتفاق من خلاله على عدة قضايا من بينها القانون الانتخابي.
وصرح يوسف الشاهد، أن هناك شبه عجز عن إيجاد توافق سياسي ولكن مراجعة الدستور غير واقعية اليوم لأنها تتطلب أغلبية غير قادرين على توفيرها.


وتابع رئيس الحكومة الأسبق، أنه من الضروري التركيز على الأولويات على غرار المحكمة الدستورية مشددا على أنه لا توجد فائدة من تركيز هذه المحكمة في إطار غير توافقي.

وأكد الشاهد، ضرورة المضي في حوار متوسط المدى يتم فيه الاتفاق على القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية وقانون الأحزاب.
وأقرالشاهد بوجود حالة أشبه بالعجز في تحقيق توافق سياسي في تونس.


أخونة المجتمع

واعتبر الشاهد، أن تونس شهدت خلال فترة حكم الترويكا أخونة المجتمع من خلال "التسفير إلى سوريا والخيم الدعوية والنقاب".

وأوضح يوسف الشاهد، أن الفترة التي تلت انتخابات 2014 كانت مختلفة تماما وهي رؤية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي أراد تشريك الاسلاميين بمشاركة رمزية حيث لم يتجاوز عدد وزرائهم في 5 سنوات 4 وزراء .

وشدد يوسف الشاهد، على أن قايد السبسي كانت له رؤية كاملة والتوافق مع النهضة يسميه التعايش وليس التحالف حتى لا يتم أخونة البلاد وحتى يتم احترام نتائج الصندوق وتشريك النهضة بطريقة تمكن من بقاء المقود بيده ولا يترك البلاد تسير إلى المجهول مشيرا إلى أنه نجح في ذلك .

الوثيقة المسربة خرافات ليس لها معنى ولا مصداقية

واعتبر الشاهد، أن ما يعرف بوثيقة الانقلاب التي سربها موقع ميدل ايست أي هي مجرد خرافات.

ولاحظ الشاهد أن الغاية من هذه الوثيقة إلهاء الشعب التونسي عن مشاغله الحقيقية.

وشدد الشاهد، على أن مشاكل التونسيين تتجاوز هذه الوثيقة التي ليس لها معنى ولا مصداقية وهي وثيقة فايسبوكية وفق تعبيره.




Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 226633

Aziz75  (France)  |Lundi 31 Mai 2021 à 07h 37m |           
و شهد شاهد من أهلها، أن النهضة لم تحكم 10 سنوات،ثم ما معنى "أخونة" المجتمع ،كلام يدل على المجتمع التونسي كان غير مسلم. و هذا غير صحيح كليا. الإسلاميين قدموا قرابين منذ أكثر من أربعة قرون، و هذا كاف على أن المجتمع التونسي متمسك بهويته العربية الإسلامية. التفسير، قال القضاء كلمته الفصل، النهضة بريئة من ذالك،فلماذا إشعال نار الفتن في البلاد، لمصلحة أي جهة تعملون. هل مصلحة البلاد تأتي بعد مصلحة الأجنبي. لماذا كل هذا الحقد على تونس.


Volcano  (France)  |Lundi 31 Mai 2021 à 07h 11m |           

من فمك ادينك
السيد قال خلال 5 سنوات من حكم النداء لم يتم تشريك النهضة الا بصفة رمزية حيث لم يتجاوزعدد وزرائها في تلك الفترة 4 او 5 وزراء وهو ان كان صادقا رد شاف على من يدعي انها حكمت طيلة 10 سنوات الفائتة

Devil  (France)  |Lundi 31 Mai 2021 à 07h 09m |           
تباً لكم

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 31 Mai 2021 à 06h 38m |           
الحقد كل الحقد على الاخوان و الشعور بالاخوة و النخوة الاسلامية و الوحدة على اساس الدين الاسلامي و هو اساس العمل و الاجتهاد و البذل و الوطنية

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 31 Mai 2021 à 05h 57m |           
هههههه....، هاو خرج السّيد بعد غيبه طويله ! فين كان راقد ؟؟؟
اليوم ولاّ يتكلّم على الخونجه !!! بعد ما خدم بيهم ومعاهم !!!
هيّه سيدي زعمى ماكرون انزل على الفلسه وقالوا قوم ياسي الرويجل وعاون خوك قيس راهو غرق مع عبير العكروت !!!

Radhbe  (France)  |Lundi 31 Mai 2021 à 05h 49m |           
يريد الالتحاق بعبير

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 31 Mai 2021 à 05h 43m |           
الجهل مصيبة
ان تمت اخونة المجتمع ابان حكم الترويكا كما يدعي فلماذا انخفض عدد ناخبي النهضة عوض ان يرتفع ؟ !!!
ثم هل موقع ميدل ايست آي هو من سرب الوثيقة ؟
هل وصلته الوثيقة بصفة رسمية وعوض لن يحتفظ بها سرا سربها ونشرها ؟
ام ان الذي سربها اخذها من ديوان رئاسة الجمهورية ونشرها الموقع بعد ان تحقق من مصدرها ؟
هذا هو الشاهد كما عهدناه محدود التفكير عديم المنطق يحتاج لمن ياخذ بيده يقوده ويلقنه ما يقول



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