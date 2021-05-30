العلاقات الثنائية بين تونس وقطر وبحث أوجه التعاون المشترك محور لقاء الكعلي بنظيرة القطري

اجتمع وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية القطري مع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.
ووفق بلاغ لوكالة الأنباء القطرية جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.
وكان علي الكعلي أكد في حوار سابق على وجود رغبة أكيدة وإرادة قوية من جانب دولة قطر وتونس للنهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري ليصل لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين .
ووصف الكعلي علاقات تونس بدولة قطر بالأخوية والتاريخية، مؤكدا حرص البلدين على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي ودعم كل ما من شأنه النهوض بهذا التعاون إلى آفاق كبرى حتى يصل لمستويات تليق بالتميز الذي تكتسيه العلاقات السياسية.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، وصل إلى الدوحة مساء الجمعة، في زيارة تستغرق 3 أيام.
ووفق بلاغ لوكالة الأنباء القطرية جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.
وكان علي الكعلي أكد في حوار سابق على وجود رغبة أكيدة وإرادة قوية من جانب دولة قطر وتونس للنهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري ليصل لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين .
ووصف الكعلي علاقات تونس بدولة قطر بالأخوية والتاريخية، مؤكدا حرص البلدين على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي ودعم كل ما من شأنه النهوض بهذا التعاون إلى آفاق كبرى حتى يصل لمستويات تليق بالتميز الذي تكتسيه العلاقات السياسية.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، وصل إلى الدوحة مساء الجمعة، في زيارة تستغرق 3 أيام.
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