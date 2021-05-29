مبوب تطلق النسخة الثانية من دليلها العقاري

بلاغ صحفي -

معدل ​​سعر المتر المربع للشقق في تونس

تطور الأسعار حسب المدن

يكشف هذا الدليل العملي عن المشهد العقاري التونسي بطريقة مبسطة، ويكشف عن المعطيات الرئيسية للقطاع العقاري بالإضافة إلى الاتجاهات الرئيسية للقطاع بناءً على الإعلانات المنشورة على موقع مبوب، و ذلك لفترة ما بين سبتمبر - ديسمبر 2020.تقدم هذه النسخة أيضاً، رجوع على أبرز الأرقام العقارية طوال سنة 2020.شهد سعر المتر المربع للشقق ارتفاعا واضحا (9٪) مقارنة بالربع السابق حيث بلغ 2450 دينارا.اتجاهات الأسعار الجديدة والقديمةفيما يتعلق بالعقارات القديمة وخلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2020، شهدت أسعار الشقق زيادة متواضعة بنسبة 1٪ مقابل زيادة بنسبة 2٪ خلال الفترة من جانفي إلى أوت 2020.بالنسبة للمباني الجديدة، انخفضت الأسعار بشكل طفيف بنسبة 1٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، والتي عرفنا خلالها زيادة قدرها 4٪ في أسعار الشقق.تستمر أسعار الشقق في الارتفاع، خاصة في فترة ما بعد الحجر الصحي.يمكن ملاحظة حدوث زيادة ملحوظة (بين 3٪ و 10٪) في عديد المدن مثل المرسى ، وحدائق قرطاج ، وحمام الشط ، ورواد.خلال هذه الفترة، انخفض سعر المتر المربع للشقق في سهلول والحمامات ومنوبة ، حيث تراوحت الانخفاضات من 4٪ إلى 10٪. حافظت سكرة وبومهل بساتين على مؤشر محايد ومستقر.وبحسب موقع "مبوب"، فإن سعر المتر المربع للشقق يتراوح بين 3500 و 3630 دينارًا في قمرت، والتي تتصدر القائمة في هذا الترتيب. يتراوح السعر في منوبة بين 1750 و1830 دينار.فيما يتعلق بديناميكيات العرض والطلب، باستثناء شهر نوفمبر، كان الطلب دائمًا أعلى من العرض خلال الربع الرابع من عام 2020.عودة على أسعار الشقق في عام 2020خلال عام 2020 - الذي تميز بأزمة صحية حادة - شهد قطاع العقارات انخفاضا في محاوره الثلاثة (السعر والعرض والطلب) وزيادة في نفس العام.وسجلت أدنى أسعار للمتر المربع خلال شهور فبراير ومارس ويونيو حيث بلغت 2270 دينارا و 2275 و 2330 دينارا للمتر المربع على التوالي.تم تسجيل أعلى الأسعار في ديسمبر ومايو مع 2470 و 2465 دينارًا للمتر المربع على التوالي.أما بالنسبة للمساحات المعروضة ، فقد تم تسجيل استقرار حول 123 متر مربع في المتوسط.في مقارنة العرض / الطلب ، تم تسجيل ذروة في الطلب خلال أشهر ماي وأوت وجوان، مقابل ذروة في العرض لوحظت بين فيفري ومارس من نفس العام.المنهجية المعتمدة تتوافق الملاحظات الواردة في هذا الدليل مع الشقق المخصصة حصريًا للسكن والبيع ، والتي تم الإعلان عنها على البوابة بين يناير 2020 وأغسطس 2020. مع استبعاد: الفلل، وعقارات الاستخدام التجاري، المزارع، العقارات المخصصة للإيجار. يتم حساب متوسط ​​أسعار الشقق حسب المنطقة الجغرافية (المدينة أو الحي) ، بشكل عام ولكل قطاع من قطاعات السوق الجديدة والقديمة، بناءً على إعلانات المبيعات المنشورة على موقع مبوّب. يمكن تفسير التغيرات الكبيرة نسبيًا في الأسعار من خلال: - دخول جهة فاعلة جديدة في المنطقة المعنية - بدء تسويق المشروع خلال فترة الدراسة - انتهاء تسويق المشروع خلال فترة الدراسة.مبوبّ هي المنصة الرقمية المرجعية في قطاع العقارات الوطني. تقدم مبوّب لمستخدميها مجموعة متنوعة من الإعلانات المقدمة من طرف المتخصصين في هذا المجال. اكتسبت سمعة مبوّب الجيدة ثقة مستخدمي الإنترنت اليوم، مع أكثر من 350 ألف زيارة شهريًا. مع قائمة عملاء تضم ما يقرب من 300 شريك و 40000 إعلان نشيط على الموقع، تعد البوابة اليوم بمثابة رهان آمن لوكالات العقارات والمطورين في تونس. مبوّب اليوم هي من بين أكبر الشركات التابعة لمجموعة EMPG العقارية الشيء الذي مكنها من أن تصبح هي الرائدة في السوق التونسية، في كل من المغرب والجزائر. مبوّب أول بوابة عقارية تسعى إلى إحداث ثورة في الأعمال العقارية، وهيكلتها ودعم الديناميكيات التي يمر بها هذا القطاع عالي الإمكانات.الديناميكيات التي يمر بها هذا القطاع عالي الامكانيات.www.mubawab.tnwww.mubawab.mawww.empgroup.com