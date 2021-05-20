مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين وأوامر حكومية

I.مشاريع القوانين (06):

II. مشاريع الأوامر الحكومية (07):

انعقد صباح اليوم الخميس 20 ماي 2021 اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي للنظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.وفي افتتاح أشغال المجلس، نوّه رئيس الحكومة هشام مشيشي بمجهودات الفريق الحكومي في ظلّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تعيشها البلاد، كما توجّه بالشكر إلى الوفد الذي تحوّل مؤخّرا إلى واشنطن للتفاوض مع الشركاء الدوليين وصندوق النقد الدولي مثنيا على الأصداء الإيجابية التي شابت المفاوضات حيث عبّرت الجهات المانحة عن جدّية الوفد المفاوض ولمست إرادة صادقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة التونسية لمواصلة التشاور لوضع الرزنامة النهائية لحسم الاتفاق النهائي مع الشريك الدولي.وصادق مجلس الوزراء على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية بعد تعديلها وفقا للملاحظات المثارة في مداولات المجلس:1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة".2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بتوزر".3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بمزونة".4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة".5) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بسقدود".6) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1996 لتعديل اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976.1) مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة "KROMBERG & SCHUBERT TUNISIE" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.2) مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة "HUTCHINSON TUNISIE" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.3) مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة "MARQUARDT AUTOMOTIVE" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.4) مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة " SE BORDNETZE EL FEJJA" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.5) مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي مخلوف ومدنين الجنوبية من ولاية مدنين ولازمة لإنجاز الطريق السيارة قابس مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 54 إلى النقطة الكيلومترية 84 (قسط ولاية مدنين)6) مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية بن عروس ولازمتين لإنجاز جسر على وادي مليان بالطريق المحلية 571 بنعسان.7) مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سليانة وباجة وسوسة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.كما استعرض المجلس في خاتمة أشغاله بيانا حول الوضعية المائية والاستعدادات لموسم الحصاد 2020 - 2021.