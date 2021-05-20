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المنجي الخضراوي يعلن العثور على ابنته بعد أن أعلن عن اختطافها

Publié le Jeudi 20 Mai 2021 - 14:17 قراءة: 0 د, 32 ث
أعلن المنجي الخضراوي عن عثوره على ابنته بسيدي ثابت من ولاية أريانة.

الحمد الله على السلامة





وكان الصحفي المنجي الخضراوي كشف في تدوينة سابقة و مقتضبة في صفحته الرسمية على الفايسبوك انه تم اختطاف ابنته دون تحديد الجهة المتورطة.




من جانبه اكد الاعلامي زياد الهاني في وقت سابق الخبر قائلا في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك " أعلن الزميل منجي الخضراوي قبل قليل عن اختطاف ابنته ريما البالغة من العمر 15 سنة، من قبل سائق تاكسي.
الرجاء من كل من يتعرف عليها، أن يبلغنا أو يعلم أقرب سلطة أمنية، أو شرطة النجدة على الرقم 197.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226090

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 20 Mai 2021 à 14h 29m |           
انشاء الله ترجع سالمة.
تونس مازلت مختطفة من إعلام العار. ما يحس الجمرة كان إلي يعفس عليها.



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