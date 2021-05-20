المنجي الخضراوي يعلن العثور على ابنته بعد أن أعلن عن اختطافها

أعلن المنجي الخضراوي عن عثوره على ابنته بسيدي ثابت من ولاية أريانة.وكان الصحفي المنجي الخضراوي كشف في تدوينة سابقة و مقتضبة في صفحته الرسمية على الفايسبوك انه تم اختطاف ابنته دون تحديد الجهة المتورطة.من جانبه اكد الاعلامي زياد الهاني في وقت سابق الخبر قائلا في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك " أعلن الزميل منجي الخضراوي قبل قليل عن اختطاف ابنته ريما البالغة من العمر 15 سنة، من قبل سائق تاكسي.الرجاء من كل من يتعرف عليها، أن يبلغنا أو يعلم أقرب سلطة أمنية، أو شرطة النجدة على الرقم 197.