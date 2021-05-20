السجن والمراقبة الادارية في حق أم لاربعة أطفال قدمت المؤونة لارهابي الشعانبي

باب نات - اصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بعامين مع تأجيل التنفيذ ومراقبة ادارية لمدة عام في حق أم لاربعة أطفال في العقد الرابع من العمر من اجل تهمة توفير المؤونة لفائدة تنظيم ارهابي وذلك على خلفية تقديمها للاكل لارهابي كتيبة عقبة ابن نافع المتمركزة بالشعانبي .

وانكرت المتهمة ما نسب إليها وبينت ان الإرهابيين كانوا يهددونها بالذبح ويستولون على الاكل .



