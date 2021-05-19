المشيشي ونظيره الليبي يبحثان هاتفيا سبل مزيد دفع التعاون الاقتصادي الثنائي

مثل دعم علاقات التعاون القائمة بين تونس وليبيا وسبل مزيد دفعها وتطويرها محور المكالمة الهاتفية التي جرت مساء يوم الاربعاء 19 ماي 2021، بين رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة.ونوّه الجانبان بالعلاقات التاريخية والعريقة التي تجمع بين البلدين، كما أكدا حرص الحكومتين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين.وأشاد رئيس الحكومة بالاستقرار الذي تعرفه ليبيا منذ تولي الحكومة الجديدة لمهامها، معربا عن رغبة بلادنا في تدعيم تعاونها الاقتصادي مع الجارة ليبيا بما يعود بالنفع على البلدين.من جهته نوّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة برفعة العلاقات التونسية الليبية مؤكدا على رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين.