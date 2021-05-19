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إصدار سلسلة من 4 طوابع بريدية تم تخصيصها لـ "فن الشارع في تونس"

Publié le Mercredi 19 Mai 2021 - 13:40 قراءة: 0 د, 35 ث
في إطار المساهمة في مزيد التعريف بفن الشارع في تونس باعتباره تيّارا فنيا ومنهجا تعبيريا مستقلا جذب اهتمام العديد من الفنانين وخاصّة فئـة الشباب، يصدر البريد التونسي يوم 20 مـــاي 2021 سلسلة من أربعة طــوابع بريدية تم تخصيصها لعيّنـة من أعمال هذا النمط الفني في التعبير.

تجدر الإشارة أنه تم في هذا الإصدار اعتماد تقنية تكنولوجيا الواقع المعزّز "Réalité Augmentée" من خلال التطبيقة التي تعنى بالطوابع البريدية التونسيــة "TunisiaStamps" المتــوفرة على App Store وPlay Store لإعطاء محتوى رقميا لصورة الطوابع البريدية وتوفير معلومات إضافية لموضوع الإصدار.


تعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات المتصلة بها للبيع ابتداء من يــوم الخميس 20 ماي 2021 بجميع مـــكاتب البــريد، كــما يــمكن اقتنــاؤها عـــن بـعــد عــبر الأنتــرنــات مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn.

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