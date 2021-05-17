في حمام الأنف رشق بالمولوتوف،اعتداءات بالسيوف والسواطير الاسباب والتفاصيل

باب نات -

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف واعوان منطقة الامن الوطني بحمام الأنف من القبض على 10 عناصر اجرامية خطيرة جداً محل تفتيش في عدة قضايا اجرامية ،شاركوا في معركة نشبت بين مجموعة من العناصر الاجرامية استعملوا فيها السواطير والسيوف والرشق بالزحاجات الحارقة،وقد تسببت المعركة في الحاق اضرار بالممتلكات العامة والخاصة وحالة رعب في نفوس المواطنين.وقد تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف من السيطرة على تلك المعركة في ظرف زمني وجيز والاطاحة بالجناة وتقديمهم للقضاء.كما تم حجز عدة اسلحة بيضاء أستعملها المتهمون في تلك المعركة .