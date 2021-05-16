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الاتحاد ينظم الأربعاء مسيرة وطنية مطالبة بسن قانون لتجريم التطبيع

Publié le Dimanche 16 Mai 2021 - 17:19 قراءة: 0 د, 21 ث
ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الاربعاء 19 ماي الساعة الحادية عشرة صباحا(11:00)، مسيرة وطنية تنطلق من امام مقر وزارة السياحة تحت شعار "من أجل سن قانون لتجريم التطبيع "التطبيع خيانة".

وستتم دعوة المنظمات والجمعيات وبعض الاحزاب التي تتبنى تجريم التطبيع كما سيتقدم الاتحاد حسب ما أكدته جريدة الشعب بطلب رسمي الى رئيس الجمهورية وإلى السلط المعنية من أجل تخفيف الإجراءات على دخول الفلسطينيين للعلاج او الدراسة او المشاركة في المؤتمرات والندوات.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 225853

AlHawa  (Germany)  |Dimanche 16 Mai 2021 à 18h 30m |           
انا شخصيا ضد هذا القانون لأسباب عدة، أولا الدول التي طبقته فشلت في تطبيقه و عانى منه الفلسطينيون أكثر من غيرهم! الإسرائيليون يحملون جسيات أخرى فهو لن يطبق عليهم! هناك شبهة كذلك أنه غير دستوري! فكيف ستفرق بين الاسرائيليين اليهود و العرب! هل ستعاقب العرب رغم انهم متمسكون بارضهم؟

Karimyousef  (France)  |Dimanche 16 Mai 2021 à 17h 33m |           
هذه مزايدات فارغة.الاتحاد عليه أن يوضخ علاقته مع الدول المطبعةاولا.



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