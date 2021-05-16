الاتحاد ينظم الأربعاء مسيرة وطنية مطالبة بسن قانون لتجريم التطبيع

ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الاربعاء 19 ماي الساعة الحادية عشرة صباحا(11:00)، مسيرة وطنية تنطلق من امام مقر وزارة السياحة تحت شعار "من أجل سن قانون لتجريم التطبيع "التطبيع خيانة".



وستتم دعوة المنظمات والجمعيات وبعض الاحزاب التي تتبنى تجريم التطبيع كما سيتقدم الاتحاد حسب ما أكدته جريدة الشعب بطلب رسمي الى رئيس الجمهورية وإلى السلط المعنية من أجل تخفيف الإجراءات على دخول الفلسطينيين للعلاج او الدراسة او المشاركة في المؤتمرات والندوات.



