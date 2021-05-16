   Abdelwahab - النهر الخالد  

بسبب التجارب الفنية على ال RFR. دعوة أهالي منوبة والبرطال والقباعة للحذر واليقظة

Publié le Dimanche 16 Mai 2021 - 10:43 قراءة: 0 د, 38 ث
في إطار إتمام أشغال مشروع الشبكة الحديدية السريعة وتحديدا الخط E المزمع الانطلاق في استغلاله موفى جويلية 2021، أعلنت الشركة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة القيام بالتجارب الفنية على القطارات التي تم اقتناؤها حديثا و كذلك على التجهيزات المعدة لها لاختبار مدى تطابقها مع المواصفات الفنية المطلوبة من المصنع.


ولضمان سلامة المواطنين بكل من منوبة والبرطال والقباعة حيث تقتضي المتطلبات الفنية تخصيص المسلك الحديدي الرابط بين هذه المناطق لإجراء هذه التجارب، وحقاظا على سلامة مستعملي الطرق المحاذية لهذا المسلك دعت الشركة المواطنين إلى:


1- التحلي باليقظة والحذر من خلال الابتعاد عن الخطوط الحديدية المكهربة.

2- تفادي المرور العشوائي.

3- استعمال الممرات العلوية للمترجلين أو الممرات المحروسة من قبل أعوان السلامة.

4- تجنب الاقتراب من الاسلاك والاجسام المكهربة في المسلك المذكور أعلاه.

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