احداث مركز تلقيح جديد في قصر المؤتمرات بالعاصمة بطاقة استيعاب 2000 شخص في اليوم

أعطى اليوم السبت 15 ماي 2021 وزير الصحة فوزي مهدي رفقة وزير تكنولوجيات الإتصال محمد الفاضل كريّم ورئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد عبد الرحيم، إشارة إنطلاق إستغلال مركز التلقيح بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة والذي تبلغ طاقة إستيعابه 2000 شخص ليكون ثاني أكبر مركز تلقيح ضد كوفيد-19 في الجمهورية التونسية إلى جانب مركز تلقيح شط القراقنة بولاية صفاقس.وبافتتاح هذا المركز الجديد يرتفع إجمالي عدد مراكز التلاقيح إلى 53 مركزا موزعين في مختلف جهات الجمهورية.كما يأتي تخصيص قصر المؤتمرات مركزا للتلقيح في إطار معاضدة بلدية تونس لجهود وزارة الصحة لتقريب خدمات التلقيح من المواطنين والتخفيف من الضغط على بقية مراكز ولاية تونس وذلك بهدف إنجاح مختلف مراحل الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.