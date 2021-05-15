احداث مركز تلقيح جديد في قصر المؤتمرات بالعاصمة بطاقة استيعاب 2000 شخص في اليوم

أعطى اليوم السبت 15 ماي 2021 وزير الصحة فوزي مهدي رفقة وزير تكنولوجيات الإتصال محمد الفاضل كريّم ورئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد عبد الرحيم، إشارة إنطلاق إستغلال مركز التلقيح بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة والذي تبلغ طاقة إستيعابه 2000 شخص ليكون ثاني أكبر مركز تلقيح ضد كوفيد-19 في الجمهورية التونسية إلى جانب مركز تلقيح شط القراقنة بولاية صفاقس.
وبافتتاح هذا المركز الجديد يرتفع إجمالي عدد مراكز التلاقيح إلى 53 مركزا موزعين في مختلف جهات الجمهورية.
كما يأتي تخصيص قصر المؤتمرات مركزا للتلقيح في إطار معاضدة بلدية تونس لجهود وزارة الصحة لتقريب خدمات التلقيح من المواطنين والتخفيف من الضغط على بقية مراكز ولاية تونس وذلك بهدف إنجاح مختلف مراحل الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
وبافتتاح هذا المركز الجديد يرتفع إجمالي عدد مراكز التلاقيح إلى 53 مركزا موزعين في مختلف جهات الجمهورية.
كما يأتي تخصيص قصر المؤتمرات مركزا للتلقيح في إطار معاضدة بلدية تونس لجهود وزارة الصحة لتقريب خدمات التلقيح من المواطنين والتخفيف من الضغط على بقية مراكز ولاية تونس وذلك بهدف إنجاح مختلف مراحل الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
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