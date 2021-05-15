ياسين العياري: لطخة إفلاس الدولة بعد أسابيع ... ورسالة الغفران لن تنفع احد

" صباح الورد، نهاركم طيب.

اليوم، الحساب الجاري متع الدولة فيه 960 مليار.

الشهريات الي بش تتصب نهار 17/05، بعد نهارين، قيمتها 1660 مليار.

يعني في نهارين، يلزم الدولة إتدبر 700 مليار فقط باش تخلص الشهاري.

أكيد قروض سريعة من البنوك، كان لقاو سيولة، بفوائد خيالية أقصى ما تنجم تعمله تؤجل المشكل، اللطخة، بضعة أسابيع كان طارت.

المعهد الأعلى للإحصاء : نسبة النمو للثلاثي الأول لسنة 2021 : -3%

قانون المالية بني على فرضية نمو ب4%

سعر برميل البترول اليوم 68.84 دولار

قانون المالية بني بفرضية 45 دولار للبرميل

البطالة وصلت 17,8%

الوفد الحكومي لم يقدم للنواب و لا للرأي العام نتائج زيارة واشنطن و أعتقد أنها لو كانت إيجابية ما كانوش بش يغطيو.

زيدو تعاركو في تفسير رسالة الغفران، زيدوا إنتقموا من الدولة و في بالكم تنتقموا من الحكومة، زيدوا أنقبوا عينين بعضكم، زيدوا صفقوا للتهريج و الشعبوية خاطره ضد فلان أو ضد فلتان، بردولكم على قلوبكم؟ شختوا كيفاش عبير عطلت المجلس و سامية عطلت مكتب المجلس و النهضة و باراشوكهم فضحوا فلان و ضحكوا على فلتان و الرئيس عطل الحكومة و الحكومة عطلت العباد؟

هاي طارت الشيخة و حضرت المداينية.

هي سفينة واحدة، الكلنا فيها، كل نقبة تنقبها شماتة في غيرك، تدخل الماء ليك إنت زادة.

هذا ما يحدث حين نستثمر في الكره و الشماتة و الشعبوية و التهريج.

الشعب الي تحركه الشماتة، مصيره هذا! الشعب و السياسيين الي ما يفرقوش بين الحكومة و الدولة، بين الأشخاص و المؤسسات، الي ينتخبو عباد باش تهرسللهم توانسة أخرين موش باش تبني معاهم، هذا مصيرهم، الشعب الي يصفق لخرق الدستور، الي في عوض يعاقب نوابه المهرجين يصفقلهم، هذا مصيره.

الوضعية صعبة جدا، أكثر مما تتخيلون، لكن مزال بعض الأمل، مزال الإنقاذ ممكنا : إنقصوا من الدروشة، الناس الكل تحترم الدستور و القانون بلا ريق بلا عسول، حالة طوارئ قانونية لتغيير كامل الترسانة، الكل! لتغيير وجه البلد، لفتح الإقتصاد و إصلاح المؤسسات الكل و بيع الزايد و حطان النقابات في بلاصتها و الutica في بلاصتها و الرقمنة القصرية.. سنكون في وضعية إتلاف الثلث لإصلاح الثلثين.

الكل سنتألم و سندفع و سنخسر، من إستفاد أكثر سيدفع اكثر، لا خطوط حمراء و تهناو، حتى كان تسخايب روحك خبيث و تعرف تعوم، البحر غارق ياسر و موجه متلاطم! لو غرقت السفينة، سنغرق كلنا.

كان بالحق تحب بلادك و أرض جدادك، الآن وقت الملحمة، الآن يمكنك إثبات ذلك.

الوضع صعب جدا، لكن الإنقاذ ممكن اليوم، مزال ثمة أمل، لكن كل يوم نزيدو فيه الفوضى و عقلية شماتة في هاضوكم، ينقص الأمل و يغلى سوم الإصلاح.

اللهم قد بلغت فأشهد."

كشف النائب ياسين العياري عن مستقبل قاتم للاقتصاد التونسي وللوضع المالي بشكل عام قائلا " ان الدولة مطالبة بالبحث عن 700 مليار لكي تسدد الرواتب.واضاف ياسين العياري " ان الحكومة تعمل على تاجيل المشكلة متابعا " اللطخة، بضعة أسابيع كان طارت..وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعي فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 بالمئة، العام الماضي.كما تعاني تونس أزمة سياسية إذ تسود خلافات بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي بشأن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة أجراه الأخير ومن ثم أعفى 5 وزراء جدد من مهامهم وتكليف آخرين الأمر الذي اعتبره الرئيس يمثل "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.