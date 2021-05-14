فجر العيد في الجبل الأحمر الاطاحة بعنصر اجرامي محل 6 مناشير تفتيش

تمكن اعوان وإطارات منطقة العمران فجر يوم العيد وبعد استشارة النيابة العمومية من مداهمة منزل مصنف خطير وهو من أحد أباطرة بيع الخمر خلسة بالجهة حيث أمكن ضبط المظنون فيه وهو نفر في العقد الخامس من العمر معروف بسوابقه العدلية محل 6 مناشير تفتيش من أجل بيع الخمر خلسة.

وقد اعترف المتهم ببيع كميات هامة من علب الجعة.



بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث معه.



