   Majda - كلمات  

توحيد الجهود لمواجهة كورونا.. محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

Publié le Jeudi 13 Mai 2021 - 21:14 قراءة: 0 د, 17 ث
جرت اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, اكد الجانبان بهذه المناسبة الدينية العطرة، ضرورة توحيد الجهود من أجل تجاوز الصعوبات التي تعرفها البلاد جراء جائحة كورونا، حتى تعود الحياة إلى نسقها الطبيعي لما فيه خير ومصلحة الشعب التونسي.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 225746

Sarramba  (Italy)  |Jeudi 13 Mai 2021 à 22h 46m |           
ملّي كلا شلبوق من عند الماركان، زقفونة، يحب يولي عتروس ؟؟؟؟؟

Sarramba  (Italy)  |Jeudi 13 Mai 2021 à 22h 43m |           
Ce bon à rien, "Qaisouna", il à juste à se tenir à carreau et laisser le gouvernement gouverner!!!
Même pour la politique étrangère notre "vieux" excelle et fait des "miracles"!!!



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