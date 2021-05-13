توحيد الجهود لمواجهة كورونا.. محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

جرت اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, اكد الجانبان بهذه المناسبة الدينية العطرة، ضرورة توحيد الجهود من أجل تجاوز الصعوبات التي تعرفها البلاد جراء جائحة كورونا، حتى تعود الحياة إلى نسقها الطبيعي لما فيه خير ومصلحة الشعب التونسي.



