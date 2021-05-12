محمد الهنتاتي يجاهر بالإفطار في اخر يوم من شهر رمضان.

كما هو الحال مع السنة الماضية تعمد محمد الهنتاتي الى الجهر بالإفطار بعد اعلانه اليوم الأربعاء هو اول يوم في عيد الفطر .ورغم ان المفتي أعلن ان يوم الخميس هو اول ايام عيد الفطر كان للهنتاتي رأي آخر حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك وهو يفطر في اخر يوم في شهر رمضان.وكانت جلّ الدول العربية، أعلنت الثلاثاء، أن الخميس أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية.وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان والخميس هو أول أيام عيد الفطر (الأول من شوال/ الموافق لـ13 ماي الجاري).وهو الموقف ذاته الذي أعلنته وزارتا الأوقاف في كل من قطر واليمن، ومفتي فلسطين محمد حسين، ونظيره الأردني عبد الكريم الخصاونة، فضلا عن سلطان بن الظاهري وزير العدل الإماراتي، رئيس لجنة تحري هلال شوال.كما أعلن الموقف ذاته، مفتي مصر، شوقي علام، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان (رسمي)، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني (رسمي)، والمجلس العلمي الفقهي بوزارة أوقاف النظام السوري.بدوره أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن الخميس أول أيام عيد الفطر.من جهته، أعلن مفتي تونس عثمان بطيخ في كلمة متلفزة أن الخميس أول أيام العيد، ونفس الأمر أعلنه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، في بيان، كما أعلن الشيخ الصادق الغرياني‎ مفتي ليبيا الأمر ذاته، في بيان متلفز.فيما نقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن لجنة رصد الأهلة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمان والخميس هو أول أيام عيد الفطر.‎كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية في بيان أن الخميس هو أول أيّام عيد الفطر، وهو نفس الأمر الذي أعلنته لجنة مراقبة الأهلة بموريتانيا في بيان.