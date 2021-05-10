في البحيرة... محل مناشير تفتيش يخزن كميات من الخمور لبيعها في العيد

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة من مداهمة شقة حولها نفر مفتش عنه في قضايا اجرامية لتخزين الخمور لبيعها في العيد، وبتفتيش المكان تم حجز 1200 علبة جعة ومبلغ مالي.بعرض هوية المظنون فيه على الناظم الالي تبين انه محل منشوري تفتيش وقد اعترف بتخزين تلك الخمور للتفريط فيها بالبيع للشبان يوم العيد بمبالغ مالية متفاوتة .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة بيع الخمر خلسة.