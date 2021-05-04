رئيس الجمهورية يتحادث مع الأمين العام المساعد لرئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بقصر قرطاج، العميد محمّد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية في تونس.ومثّل اللقاء وفق بلاغ رئاسة الجمهورية, فرصة اطلع خلالها رئيس الدولة على سير عمل مركز جامعة الدول العربية في تونس، وسبل تعزيز اشعاعه وتكريس دوره في الارتقاء بالعمل العربي المشترك وفي تدعيم علاقات التعاون مع الفضاءات الاقليمية المجاورة.