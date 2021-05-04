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رئيس الجمهورية يتحادث مع الأمين العام المساعد لرئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس

Publié le Mardi 04 Mai 2021 - 18:20 قراءة: 0 د, 22 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بقصر قرطاج، العميد محمّد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية في تونس.

ومثّل اللقاء وفق بلاغ رئاسة الجمهورية, فرصة اطلع خلالها رئيس الدولة على سير عمل مركز جامعة الدول العربية في تونس، وسبل تعزيز اشعاعه وتكريس دوره في الارتقاء بالعمل العربي المشترك وفي تدعيم علاقات التعاون مع الفضاءات الاقليمية المجاورة.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225261

Cartaginois2011  ()  |Mardi 04 Mai 2021 à 19h 42m |           
غلق هذا الهيكل وكل هيكل تابع للجامعة اجدى بنا من وجوده.....زيد منصب يتمزاوا بيه على الصحيبات



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