بنزرت - توفير اعتمادات تقدر بمليون دينار لتهيئة المسبح البلدي



وقد تم الاتفاق خلال الجلسة على :

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 04 ماي 2021 جلسة عمل بمقر الوزارة جمعت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي بوالي بنزرت محمد قويدر بحضور كل من رؤساء بلديات بنزرت ومنزل بورقيبة وأوتيك السادة كمال بن عمارة وصلاح الدين الجباري والحبيب الهمامي والمندوب الجهوي للشباب والرياضة منير خشارم والمديرين العامين للشباب والرياضة عبد الخالق الزاهي ومكرم شوشان وعدد من إطارات الوزارة خصصت لمتابعة تقدم عدد من المشاريع الشبابية والرياضية بالجهة وحل الاشكاليات المتعلقة اساسا بتهيئة المسبح البلدي وإعادة تهيئة وتعشيب ملعب عزيز جاب الله ووضعية القاعة المغطاة بمنزل بورقيبة ومشروع انجاز الملعب البلدي بأوتيك.الإعلان عن طلب العروض قبل موفى شهر ماي 2021 بعد :تعهد الوزارة بتوفير اعتمادات إضافية تقدر بـ800 الف دينار ورصد 70 الف دينار بعنوان الدراسات .تعهد البلدية بتوفير اعتمادات تقدر بـ200 الف دينار◾تعهد كل من سلطة الاشراف والمصالح الجهوية والمحلية بتوفير الاعتمادات الاضافية المطلوبة لاستكمال تعشيب الملعب بعد ان بقي مغلقا لمدة 7 سنوات والبالغ قيمة اعتماداته الاجمالية 830 الف دينار حيث تعهدت الوزارة بتوفير 270 الف دينار إضافية بعد أن كانت قد رصدت كقسط أول 300 الف دينار فيما تعهد المجلس الجهوي بتوفير 100 الف دينار والبلدية بتوفير130 الف دينار.◾ بعد استكمال الاجراءات سيتم إعطاء الإذن للمقاول لانطلاق الأشغال .كما تطرقت الجلسة الى وضعية عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بكل من أوتيك والناظور والقاعة الرياضية أحمد بالاكحل برأس الجبل ومشروع احداث المركب الرياضي الجديد ببنزرت ودور الشباب بكل من جومين وسجنان.