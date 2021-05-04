وزارة الفلاحة: جلسة عمل حول ديوان الأراضي الدّوليّة

أشرف مساء يوم الاثنين 03 ماي 2021، محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنّيابة على جلسة عمل خصّصت لديوان الأراضي الدّوليّة، وقد حضر الجلسة رئيسة الدّيوان والسّادة كاتب عام الوزارة والرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدولية وثلّة من المديرين العامين بالوزارة وعدد من اطارات الديوان.وخلال الجلسة تمّ تقديم عرضا حول وضعيّة السيولة لديوان الأراضي الدوليّة وتقديم سير القطاعات الفلاحيّة وأهم اشكاليات الدّيوان وبرنامج تطوير حوكمة الدّيوان.• وضع خطّة عمل لتطوير أداء الأراضي الدّوليّة التّابعة للدّيوان والرّفع من مردوديّتها ومن مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنيّة من أمن غذائي وتصدير وتشغيل وتعصير للقطاع الفلاحي،• العمل على مزيد حوكمة كل المجالات الفنيّة والماليّة والموارد البشريّة بديوان الأراضي الدّوليّة،• برمجة دورات تكوينيّة لفائدة العملة تماشيا مع الاختصاصات المطلوبة،• إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لمزيد حوكمة القطاع والنّهوض به،وفي الختام، ثمّن الوزير مجهودات الديوان في اعداده لمخطط مديري لرقمنة مختلف ميادين التصرف والأنشطة الذّي يضمّ 27 منظومة معلوماتية تتوزع على 10 أنظمة فرعية، حيث سيخوّل هذا النظام المعلوماتي من متابعة ومراقبة التصرّف الإداري والمالي والفني والتجاري والإطلاع على مختلف الأشغال والمنتاجات بجميع المركّبات ووحدات الإنتاج بصفة حينيّة من طرف الإدارات المركزيّة.