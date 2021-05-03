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مجلس نواب الشعب: جلسات عامة أيام الثلاثاء والإربعاء والخميس

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 18:18 قراءة: 0 د, 22 ث
يعقد مجلس نواب الشعب جلسات أيام الثلاثاء والإربعاء والخميس 04 و05 و06 ماي 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمبنى الأصلي.

ويتضمن جدول الأعمال:
- التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور

- النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية عدد 41/2019.

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