مجلس نواب الشعب: جلسات عامة أيام الثلاثاء والإربعاء والخميس

يعقد مجلس نواب الشعب جلسات أيام الثلاثاء والإربعاء والخميس 04 و05 و06 ماي 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمبنى الأصلي.- التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور- النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية عدد 41/2019.